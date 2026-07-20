El actor Jon Bernthal defiende la elección de casting de Lupita Nyong’o en ‘La Odisea’: “No hay nadie más en el mundo”

La Odisea se ha estrenado este fin de semana y, según las primeras informaciones de la taquilla, parece que Christopher Nolan lo ha vuelto a hacer: su ambiciosa adaptación ha superado los 250 millones de dólares de recaudación en la cartelera mundial. Las polémicas no han podido frenar la expectación de una cinta que ha sido noticia desde el propio anuncio del proyecto, ni siquiera las acusaciones que tildan a la producción de woke, centradas en la elección de Lupita Nyong’o como Helena de Troya, han diezmado el impacto de la versión cinematográfica del poema épico de Homero. Hace algunos días, en medio del debate sobre la controvertida decisión de escoger a la actriz de origen mexicano y keniata, su compañero de reparto, Jon Bernthal, ha salido en su defensa, asegurando que no cree posible una elección mejor que la de la ganadora de la Academia para ser la mujer que desató el conflicto entre griegos y troyanos.

Bernthal interpreta a Menelao, el rey de Esparta y esposo de Helena. Lupita, por su parte; da vida a esta y a su hermana, Clitemnestra, la esposa de su hermano, Agamenón (Ben Safdie). En la historia del aedo griego, Menelao, Helena y Agamenón son claves en el inicio del conflicto bélico que terminó con el icónico caballo entrando en las murallas de Troya para terminar funcionando como una trampa mortal para los troyanos.

Porque aunque los acontecimientos del filme de Nolan se centren en el regreso de Ulises a Ítaca tras la guerra, el recuerdo de la batalla y estos personajes tendrán un peso relevante en las casi tres horas que dura el largometraje protagonizado por Matt Damon.

Jon Bernthal elogia a Lupita Nyong’o como Helena de Troya

En una de las entrevistas promocionales para THR, Bernthal rechazó cualquier tipo de crítica a los cambios de origen étnico del personaje mitológico, asegurando que Nyong’o cumple a la perfección las condiciones para encarnar a Helena, tanto por su belleza como por su calidad interpretativa:

«Para mí, no hay nadie más en el mundo que podría haber hecho esto. Tiene un nivel de belleza interna y externa que realmente te hace creer que alguien iría a una guerra por ella. Estoy muy contento de que haya sido ella».

Aparte del potencial éxito de taquilla, la crítica internacional se ha rendido ante el apabullante ejercicio cinematográfico de Nolan. De momento, posee un 95% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes.

Un casting apabullante

El director de Memento (2000) siempre ha tenido a grandes actores en sus películas, pero con La Odisea ha firmado su constelación de estrellas definitiva. Acompañando a Bernthal, Damon y Nyong’o encontramos a nombres como Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron y Robert Pattinson, entre otros.

Además de las críticas por la elección de Nyong’o, la película se ha encontrado con otros conflictos controvertidos como el rodaje en el Sáhara Occidental, el elitismo de la proyección del IMAX 70 mm y la poca rigurosidad histórica de algunos elementos artísticos del proyecto.