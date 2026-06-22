¿Quién es la mejor vestida de la boda que reunió a la alta sociedad andaluza? Vota por la invitada del enlace de Ana Domecq

La boda de Ana Domecq y Alberto Mencos no sólo reunió a algunas de las figuras más destacadas de la alta sociedad andaluza este fin de semana, sino que volvió a convertir a sus invitadas en una auténtica fuente de inspiración para la temporada de eventos. Entre vestidos de colores vibrantes, estampados florales, volantes, tejidos fluidos y accesorios con personalidad propia, los asistentes dejaron claro por qué Andalucía sigue siendo uno de los grandes referentes del estilo invitada en nuestro país.

Desde propuestas sofisticadas y elegantes hasta apuestas más atrevidas y llenas de tendencia, cada look reflejó una forma diferente de entender la moda de celebración. Ahora te toca a ti elegir: ¿prefieres los diseños de líneas depuradas o los estilismos llenos de color y movimiento? Recorre nuestra selección de los mejores looks de la boda y vota por tus invitadas favoritas.