El pueblo pesquero donde se puede comer barato que se ha convertido en el refugio de Sara Carbonero

Las costas españolas esconden algunos de los destinos más atractivos para quienes buscan tranquilidad, patrimonio y naturaleza.

Entre ellos destaca Combarro, una pequeña localidad gallega situada en la provincia de Pontevedra que, pese a sus reducidas dimensiones, se ha convertido en uno de los lugares más admirados del norte peninsular. Su combinación de arquitectura tradicional, historia marinera y gastronomía lo ha transformado también en uno de los refugios favoritos de Sara Carbonero.

La comunicadora ha demostrado en numerosas ocasiones su pasión por descubrir rincones costeros de España. Desde las playas volcánicas de Canarias hasta los paisajes mediterráneos de Baleares, Carbonero suele compartir su fascinación por aquellos destinos que conservan su identidad y permanecen alejados de los grandes circuitos turísticos.

Situado a orillas de la ría de Pontevedra, este pueblo pesquero conserva intacta buena parte de su esencia histórica. Sus calles estrechas, sus construcciones de piedra y la cercanía constante del mar crean una atmósfera singular que atrae cada año a miles de visitantes.

Un conjunto histórico único frente al mar

Uno de los principales atractivos de Combarro es su excepcional estado de conservación. Todo el núcleo histórico ha sido reconocido como Conjunto Histórico-Artístico, una distinción que protege un patrimonio arquitectónico considerado uno de los más representativos de Galicia.

Pasear por sus calles supone realizar un viaje al pasado. Las viviendas tradicionales, muchas de ellas levantadas hace siglos, mantienen las características propias de la arquitectura popular gallega. Las fachadas de granito, los balcones de madera y las pequeñas ventanas conforman una imagen que apenas ha cambiado con el paso del tiempo.

El corazón del pueblo se encuentra en la conocida Rúa do Mar, una estrecha vía que discurre paralela a la costa y que ofrece algunas de las estampas más fotografiadas de toda Galicia. Allí se alinean numerosos hórreos, las construcciones tradicionales utilizadas para almacenar cereales y protegerlos de la humedad y los animales.

La particularidad de Combarro es que estos hórreos se levantan prácticamente sobre la orilla. Algunos parecen emerger directamente del agua y, cuando sube la marea, generan un efecto visual sorprendente. El reflejo de estas construcciones en la superficie de la ría crea la sensación de que el pueblo flota sobre el mar, una imagen que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la localidad.

Rincones con mucha historia

Más allá de los famosos hórreos, Combarro guarda numerosos elementos patrimoniales que permiten comprender la importancia histórica de este enclave marinero.

Uno de los más destacados son sus cruceiros, monumentos religiosos de piedra que forman parte del paisaje gallego. En el municipio se conservan nueve ejemplares distribuidos por diferentes puntos del casco histórico. Estas estructuras, levantadas principalmente entre los siglos XVIII y XIX, cumplían funciones religiosas y simbólicas, además de servir como referencia para viajeros y peregrinos.

Entre todos destaca el situado en la Plaza da Fonte, considerado el más antiguo de Combarro. Fue erigido en 1721 y continúa presidiendo uno de los espacios con mayor encanto del municipio. Aunque se trata de una plaza de dimensiones reducidas, su entorno resume perfectamente la esencia local.

Las casas tradicionales que la rodean conservan la estructura típica de dos alturas y muestran una cuidada decoración floral. Los geranios, presentes en numerosos balcones y ventanas, aportan color y suavizan la robustez de los muros de piedra que caracterizan la arquitectura de la zona.

Gastronomía de primera calidad

La tradición pesquera de Combarro también se refleja en su oferta gastronómica. A diferencia de otros destinos turísticos donde la popularidad ha provocado un notable aumento de precios, el pueblo mantiene una amplia oferta de restaurantes, tabernas y taperías donde todavía es posible disfrutar de la cocina gallega sin realizar un gran desembolso económico.

Los productos del mar ocupan un lugar protagonista en prácticamente todas las cartas. El pescado fresco y el marisco llegan diariamente desde las lonjas cercanas, garantizando una calidad que constituye uno de los principales reclamos de la localidad.

Entre las especialidades más demandadas figuran los chipirones, preparados de diferentes maneras según la tradición local, y el clásico pulpo a feira, uno de los platos más representativos de la gastronomía gallega. Las almejas, otro de los productos estrella de la ría, completan una oferta culinaria que atrae tanto a visitantes nacionales como internacionales.

Esta combinación de calidad gastronómica, producto local y precios moderados ha contribuido a consolidar la reputación de Combarro como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan disfrutar de la cocina gallega en un entorno privilegiado.