Michelle Salas, hija de Luis Miguel, desvela cómo está su padre tras los rumores de su estado de salud: «Está descansando»

El estado de salud de Luis Miguel ha estado en el punto de mira en los últimos meses. Durante semanas, el silencio del artista alimentó los rumores de un ingreso hospitalario por un problema cardíaco en un centro de Nueva York. Sin embargo, desde el primer momento, el entorno del novio de Paloma Cuevas negó la mayor y dejó claro que la desaparición del Sol de México se debía a que estaba inmerso en proyectos profesionales. Y así fue.

El pasado mes de agosto, con una imagen de lo más rejuvenecida, el intérprete de La Incondicional reaparecía en un anuncio publicitario. Sin declaraciones ni entrevistas o comunicados, de esta manera el cantante ponía fin a los rumores. Sin embargo, y aunque de esta manera dejaba claro que se encontraba en su mejor momento, las especulaciones sobre su estado de salud han continuado.

Michelle Salas, su hija, desvela cómo se encuentra el artista

Sabido es que el entorno de Luis Miguel siempre ha mantenido el hermetismo que rodea al cantante. Sin embargo, su hija Michelle Salas no ha dudado en poner fin a los rumores. La joven, que siempre ha tratado de mantener un perfil discreto ante los medios —aunque ejerce como creadora de contenidos y tiene más de dos millones de seguidores en redes sociales—, ha roto su silencio tras ser captada por las cámaras de Telemundo.

La relación padre e hija nunca ha sido mediática. De hecho, Luis Miguel siempre ha protegido a su primogénita, de la misma manera que, con el paso del tiempo, Michele —conocedora del éxito de su padre en la industria musical—, también ha respetado la vida privada de su padre. Sin embargo, la joven no ha dudado en responder a las preguntas sobre el estado de salud de su progenitor.

A la salida de un evento acompañada por su marido, el empresario Danilo Díaz Granados, la joven no ha podido ocultar la emoción que sentía al estar en Monterrey disfrutando de su oferta gastronómica: «Contentísima de estar aquí en Monterrey, me cine a echar mis taquitos que me encantan». Eso sí, Salas no pudo esquivar la pregunta de los reporteros sobre la salud de su padre. «Todo muy bien, muchas gracias por preguntar. Todo muy bien, gracias a Dios», respondió.

Y no solo eso. La influencer también decidió dar detalles de la vida de su padre, así como de su paradero o de sus planes de futuro. «Está superbién y descansando a gusto… Alistándose para lo que viene», ha dicho. Unas palabras que han sorprendido cuando menos y que ponen sobre la mesa una incógnita… ¿Volverá a subirse a los escenarios pronto Luis Miguel?