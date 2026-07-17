Patricia Cerezo: «Paloma Cuevas me ayudó con mi vestido de novia y Luis Miguel no vino por temas profesionales»

La boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez se convirtió, sin lugar a dudas, en uno de los acontecimientos sociales más comentados del pasado fin de semana. El enlace reunió a una larga lista de rostros conocidos de nuestro país, entre los que se encontraban Nuria Roca, Juan del Val, Marta Robles, Paloma Segrelles, Nuria March, Jaydy Michel o la empresaria Nuria González, entre muchos otros. Sin embargo, si hubo una invitada que acaparó buena parte de las miradas, esa fue Paloma Cuevas. La diseñadora, íntima amiga de la novia, no quiso faltar a esta especial cita, y asistió siendo fiel a su estilo: derrochando elegancia y discreción. No obstante, su presencia estuvo marcada por una ausencia muy comentada: la de Luis Miguel, su pareja. El artista mexicano no le acompañó en esta ocasión y, como era de esperar, fue un detalle que no pasó desapercibido. De hecho, volvió a alimentar las especulaciones surgidas en las últimas semanas sobre su estado de salud.

Con el objetivo de zanjar cualquier tipo de rumor, Patricia Cerezo ha querido pronunciarse al respecto en una entrevista concedida en exclusiva a COOL. Eso sí, lo ha hecho respetando en todo momento la privacidad del cantante y sin entrar en excesivos detalles. «Luis Miguel está bien y no ha querido venir por temas profesionales», sentenciaba la periodista. Cabe destacar que han sido varias las informaciones que han señalado que en las últimas semanas, el cantante se ha sometido a una delicada intervención cardíaca que le ha obligado a estar ingresado en el Hospital Mount Sinai de Nueva York durante varios días.

Sin embargo, Patricia ha preferido no confirmar ni desmentir las noticias relacionadas con el estado de salud del intérprete de La incondicional, manteniendo una postura que coincide con la de su entorno familiar más cercano, el cual también ha optado por el absoluto silencio desde entonces.

Paloma Cuevas y el vestido de novia de Patricia Cerezo

Aunque Patricia ha preferido mantenerse al margen de todo lo relacionado con Luis Miguel, durante la entrevista que ha concedido a COOL sí que ha querido detenerse a hablar de su amistad con Paloma Cuevas. La periodista no ha escatimado en elogios hacia la diseñadora, con la que mantiene una estrecha relación desde hace casi tres décadas y, como no podía ser de otra manera, desempeñó un papel fundamental en los preparativos de la boda. «Compartir con ella mi boda ha sido precioso. Me ha acompañado en todo, sobre todo a elegir el vestido», comentaba.

Tal y como ha explicado, Paloma se implicó de lleno en la búsqueda del vestido de novia perfecto, acompañándola durante todo el proceso y brindándole su apoyo en una de las decisiones más importantes de su gran día. Un respaldo que la televisiva asegura que fue clave para afrontar con tranquilidad e ilusión los meses previos a la boda. «La conozco desde hace casi 30 años. Y bueno, es una amiga del alma. Es verdad que cuando ella me vio, pues maquillada, peinada, con los pendientes y con el look completo de nupcial, solo con verle los ojos sabía que le había gustado. Y Paloma le puso mucho cariño», relataba, dejando al descubierto la complicidad y el afecto que existe entre ambas.