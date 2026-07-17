Patricia Cerezo rechazó ir a ‘Supervivientes’: «Sacaría mi peor parte y no me apetece enseñarla»
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Además de encontrarse en uno de los momentos más felices de su vida a nivel personal— tras darse el «sí, quiero» con Kiko Gámez—, Patricia Cerezo también está experimentando un crecimiento imparable en el terreno profesional. Se casó el viernes 10 de julio y, tan solo dos días después, retomó su agenda laboral y volvió con ganas e ilusión a su puesto de trabajo. Así lo ha contado ella misma en una entrevista concedida en exclusiva a COOL, donde ha reconocido que vive un «momento pletórico» en el trabajo.
En la actualidad, forma parte del equipo de En boca de todos, el espacio televisivo de Mediaset en el que colabora diariamente, así como también participa junto a Carlos Cuesta en las tardes de Telemadrid. En medio de este excelente momento profesional, resulta inevitable preguntarse si estaría dispuesta a dar un paso más y aceptar nuevos retos, como participar en un reality show, algo que es cada vez más habitual entre los rostros conocidos de la pequeña pantalla. Sin embargo, la periodista tiene bien claro dónde está su límite.
Aunque no descarta vincularse a este tipo de programas desempeñando el rol de presentadora, como concursante tiene claro que nunca lo haría. Tanto es así, que ha reconocido a este periódico que ha recibido propuestas de Supervivientes y que las ha rechazado porque no estaba preparada para enseñar su faceta más personal delante de las cámaras.
«Yo como concursante, sería un desastre porque soy muy mala compitiendo y pasando hambre. De hecho, he dicho que no a Supervivientes. Pero no por nada, porque me encanta ese formato, y lo veo en casa. Pero yo pasar hambre, sueño, que me piquen mosquitos, que no me pueda duchar… Sacaría la peor parte de mí y no me apetece enseñarla», reconocía entre risas.
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Por otro lado, Patricia hacía hincapié en que no tendría ningún inconveniente en trabajar en este tipo de formatos dirigiendo las galas como presentadora. «Yo pienso que si alguien me lo ofrece, es porque han visto algo en mí que puedo transmitir. Y yo me involucro plenamente en cada programa en que trabajo. Una amiga mía me dice que me lo preparo como una oposición. Y es verdad. Yo trabajo mucho, soy muy curranta. Y bueno, si transmito esos valores y esa forma de trabajar, y alguien confía en mí, yo siempre sí. Pero vamos, que estoy feliz también en cómo estoy ahora», explicaba.
Patricia Cerezo anuncia a COOL su próximo proyecto televisivo
Patricia Cerezo también ha contado en exclusiva a COOL que está muy emocionada por el inminente estreno de la segunda temporada de Aquí se hace, el programa de Telemadrid en el que participa como presentadora. «Estoy deseando que se vea porque sé que va a quedar muy bonito. […] Aún no se ha anunciado en la cadena, pero creo que se estrenará de cara al otoño. Confiemos en que guste y que haya muchas más temporadas», contaba.