Patricia Cerezo confiesa el imprevisto de última hora de su boda: «Llegué a contratar una empresa de meteorología»

Tranquila, feliz e ilusionada. Esas son las tres palabras con las que Patricia Cerezo define el momento vital en el que se encuentra. La periodista acaba de darse el «sí, quiero» con Kiko Gámez, el hombre que le devolvió la ilusión en el amor en el verano de 2021 y, desde entonces, vive uno de los momentos más dulces de su vida. Así lo ha confesado en una entrevista exclusiva concedida a COOL, en la que ha hablado, sin ningún tipo de tapujos, de la resaca emocionada que aún siente y de alguna que otra anécdota de su reciente boda, celebrada el pasado viernes 10 de julio en el exclusivo y tranquilo barrio madrileño de Aravaca.

«Todavía estoy repasando cada momento y cada segundo de ese día vivido. Pero claro, luego la vuelta a la realidad tan rápida, porque el lunes me incorporé a trabajar… […] Es que no han pasado ni cinco días», comenzaba a decir.

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La colaboradora de En boca de todos aseguraba que afrontó el enlace con la intención de disfrutar de cada segundo, siendo consciente de que el gran día se le pasaría volando. Aun así, quiso que todo estuviera perfectamente organizado, aunque eso no evitó que surgieran algunos imprevistos de última hora. Uno de ellos fue la incertidumbre meteorológica en Madrid, una situación que, tal y como ha contado a este periódico, la llevó a contratar una empresa especializada en previsiones del tiempo.

«Yo intento controlarlo todo y eso es un error. Kiko me decía que dejara que pasaran imprevistos, pero no le hice caso. De hecho, llegué a contratar a una empresa de meteorología porque me daba mucho miedo la ola de calor que había en Madrid. Y encima hubo un tormentón dos días antes, y claro, me preocupé porque todo era al aire libre menos la cena y el baile. Y en el último momento me dijeron que no iba a llover y que estuviera tranquila. Pero de repente, dos horas antes del enlace, me dicen que se esperaban fuertes rachas de viento de unos 50 km/h. Yo no podía pensar en otra cosa que no fuera la cartelería, las flores y el peinado de las invitadas», recordaba.

Ante esta situación, Patricia llamó de inmediato al wedding planner para asegurarse de que todo estuviera bajo control y de que atara todo muy bien. Finalmente, no fue necesario modificar nada, ya que el viento previsto nunca llegó. De hecho, lo que en aquel momento se vivió como un auténtico quebradero de cabeza se ha convertido ahora en una simple anécdota que Cererzo ha recordado con COOL entre risas. «Duró muy poquito. Fue como un poco lo que me puso nerviosa en el último momento», señalaba.

El momento favorito de Patricia Cerezo del día de su boda

Repasando los momentos de su boda, Patricia Cerezo también ha confesado a COOL cuál fue el más especial y significativo para ella. «Si te soy sincera, creo que fue cuando hice el paseíllo llegando hasta donde estaba Kiko y estaba todo el mundo mirando. […] Yo soy muy tímida. Parece que no, pero lo sería. Y no quería ser el centro de atención. Pero luego te das cuenta de que la gente está ahí por ti, por nosotros. Y me sentí muy acogida y con mucho cariño», concluía.