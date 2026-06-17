Luis Miguel, ingresado en Nueva York tras someterse a una complicada operación: todo lo que se sabe

Luis Miguel se ha convertido en el protagonista indiscutible de las últimas horas tras conocerse que se encuentra atravesando un complicado revés de salud. Según lo publicado, el artista está ingresado en el hospital Mount Sinai, ubicado en el centro de la ciudad de Nueva York, después de haberse sometido a una complicada operación. Por ahora, se desconoce el diagnóstico que le ha obligado a pasar por quirófano, pero lo cierto es que la publicación ha confirmado que «la evolución está siendo plenamente favorable».

Además, también señala que la intervención se desarrolló según lo previsto por los especialistas y que los médicos contemplan la posibilidad de concederle el alta esta misma semana. Una información que, dentro del revuelo mediático, ha dejado mucho más tranquilos a sus seguidores.

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Por ahora, ni el propio Luis Miguel ni ninguna persona de su entorno se ha pronunciado al respecto. Aun así, Semana, la revista encargada de sacar a la luz esta noticia, ha destacado que Paloma Cuevas se ha convertido en su apoyo incondicional en estos días difíciles, la cual se ha trasladado hasta la Gran Manzana para estar junto a él durante su ingreso. Cabe destacar que llevan juntos alrededor de cuatro años y, desde entonces, siempre se han mostrado como un gran equipo tanto en los buenos como en los malos momentos.

Cabe destacar que fue hace justo un mes cuando las redes sociales se hicieron eco de un ingreso hospitalario del intérprete de La incondicional que, finalmente, resultó ser una fake news. Se hablaba de que todo se había producido a partir de unos problemas cardíacos que le habían obligado a trasladarse de urgencia al hospital. Sin embargo, en medio del revuelo, las cuentas de fans más importantes del cantante consiguieron ponerse en contacto con su círculo íntimo y desmentir dichos rumores. «Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas fans que, por favor, eviten difundir, ya que son fake news. Luis Miguel se encuentra en perfecto estado. No hagáis caso a las noticias falsas y malintencionadas», sentenciaron por aquel entonces.

Añadían que pedían encarecidamente que tan solo se informaran a través de los canales oficiales y que no se contribuyera a la viralización de este tipo de informaciones no contrastadas. Asimismo, agradecían «el respeto y el apoyo incondicional siempre». Sin embargo, la polémica no se disipó, ya que Luis Miguel no realizó ninguna declaración al respecto, algo que continuó alimentando la confusión. No obstante, es importante destacar que esta discreción forma parte habitualmente de su manera de actuar y que, tras este ingreso hospitalario del que ha informado Semana, ha vuelto a guardar absoluto silencio.