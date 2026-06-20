Lucas, de ‘Andy y Lucas’, explota como nunca: «¿Cómo pueden tirar el prestigio de una persona por la cara?»

Lucas González, integrante del dúo Andy y Lucas, ha reaccionado con dureza a las informaciones publicadas en los últimos días sobre la venta de su vivienda en Conil de la Frontera (Cádiz).

El artista ha utilizado sus redes sociales para mostrar su malestar después de que varios medios informaran de una rebaja de 100.000 euros en el precio del inmueble, una circunstancia que, a su juicio, ha dado pie a especulaciones sobre su situación económica que considera falsas y perjudiciales para su imagen.

El cantante entiende que la reducción del precio de venta ha sido interpretado por algunos como un indicio de posibles dificultades financieras, una lectura que rechaza de forma tajante. En su opinión, las publicaciones han contribuido a dañar injustamente su prestigio personal y profesional, motivo por el que ha decidido responder públicamente con un mensaje especialmente contundente.

La polémica ha vuelto a situar al artista en el foco mediático, después de varios meses marcados por el seguimiento de su vida personal y de su estado de salud. En esta ocasión, sin embargo, Lucas ha querido centrar el debate en la repercusión que, según sostiene, tienen determinadas informaciones cuando afectan a la reputación de una persona.

Un mensaje cargado de indignación

El origen de la controversia se encuentra en las noticias que señalaban que el cantante había reducido en 100.000 euros el precio de su chalet ubicado en Conil de la Frontera. Según esas informaciones, la vivienda, que inicialmente se ofertaba por una cantidad superior, ha pasado a anunciarse por 1.1 millones de euros.

La publicación de ese dato provocó una inmediata reacción del músico, que expresó abiertamente su enfado a través de sus perfiles en redes sociales. En sus mensajes, Lucas lamentó que la información hubiera derivado en interpretaciones sobre su patrimonio y aseguró sentirse cansado del tratamiento que, según él, recibe desde hace tiempo.

«Pues ahora no voy a vender la casa, para que se arañen la cara», escribió en uno de los mensajes difundidos, dejando claro su rechazo a las conclusiones que algunos habían extraído de la operación inmobiliaria.

El artista también manifestó que lleva mucho tiempo soportando informaciones negativas sobre su persona. «Llevo aguantando dos años. Solo sacan mierda», afirmó en otra de sus publicaciones, reflejando el desgaste que, según explica, le ha provocado la exposición mediática.

Su intervención culminó con una reflexión dirigida a quienes, a su juicio, han alimentado esas interpretaciones. «¿Cómo pueden tirar el prestigio de una persona por la cara?», preguntó, poniendo el foco en el impacto que considera que determinadas informaciones pueden tener sobre la imagen pública de cualquier profesional.

El entorno niega problemas económicos

La controversia fue analizada posteriormente en el programa Fiesta, donde se abordó tanto la reacción del cantante como las razones que podrían haber motivado su enfado.

Durante el espacio televisivo, la periodista Almudena del Pozo explicó que, según personas cercanas al artista, el verdadero motivo de su malestar no reside en que se haya informado de la rebaja del precio de la vivienda, sino en las interpretaciones que vinculan esa decisión con una supuesta falta de solvencia económica.

«Lucas se molesta porque se está diciendo que tiene problemas económicos. El entorno quiere dejar claro que su economía está muy saneada», explicó la colaboradora durante el programa.

Con estas declaraciones, las personas próximas al cantante pretenden desvincular completamente la operación inmobiliaria de cualquier dificultad financiera. Según esa versión, la reducción del precio respondería exclusivamente a una estrategia habitual dentro del mercado inmobiliario para facilitar la venta del inmueble.

Almudena del Pozo añadió además que, de acuerdo con la información trasladada por el entorno del artista, Lucas no afronta la venta con urgencia y mantiene plena libertad para decidir si continúa adelante con la operación o espera a encontrar un comprador dispuesto a asumir las condiciones que considera adecuadas.

Una decisión muy meditada

Respecto al chalet de Conil de la Frontera, la colaboradora explicó que el cambio en el precio obedece únicamente a una decisión comercial destinada a incrementar el interés de posibles compradores.

«Me dicen que no tiene prisa en venderla, pero que, si no se está moviendo, han decidido bajar un poco el precio», señaló durante su intervención.

Esta explicación coincide con el mensaje trasladado por el entorno del cantante, que insiste en que la rebaja no debe interpretarse como una necesidad económica, sino como una práctica frecuente en las operaciones de compraventa de inmuebles de alto valor.

Las declaraciones buscan frenar las especulaciones surgidas tras la publicación de la noticia y reforzar la idea de que Lucas mantiene una situación patrimonial estable.