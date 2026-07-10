Adiós a la manicura francesa este verano: las uñas ‘cherry french’ es la más coqueta en 2026

La manicura francesa se despide este verano para dar paso a un tipo de uñas que pueden darte una imagen de lo más coqueta en 2026, las llamadas uñas Cherry french. Un tipo de uñas que, sin duda alguna, acabarán siendo las que se convertirán en protagonistas en estos días en los que cada detalle cuenta. Una buena manicura puede ser una opción perfecta para estos días en los que queremos lucir unas manos perfectas. Será el momento de aprovechar cada uno de los elementos que nos rodean y de crear las manos ideales.

Dejando atrás la llamada manicura francesa, la reina de las manicuras y ofreciendo un plus de buenas sensaciones con un toque divertido. Por lo que, el Cherry french puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Estas uñas que año tras año se convierten en una buena opción para crear esa manicura ideal que nos complementará cualquier look. Estas manos que quieres lucir este verano llegarán para quedarse de la mano de una manicura que tiene un toque francesa, con un punto de color, imprescindible en verano.

La manicura francesa se despide este verano

Vamos a despedirnos de una manicura que puede tener los días contados este verano. Ese símbolo de elegancia que quizás hasta el momento desconocíamos, puede ser una realidad en breve. Si lo que queremos es apostar por unas uñas perfectas, nada mejor que hacerlo de la mano de este tipo de manicura.

La manicura francesa será la mejor opción posible en estos días en los que necesitamos obtener un buen básico que se convertirá en nuestra mejor opción posible. Un tipo de manicura que podría acabar siendo la básica de todo el año si lo que queremos es darle un toque especial.

Este verano será uno de los más calurosos de todos y quizás nos invite a ponernos manos a la obra con un tipo de manicura que puede ser una de las más destacadas de todas. Un buen aliado de las buenas sensaciones que te hará sentir una persona especialmente coqueta

El toque rojo en las uñas puede convertirse en la mejor opción posible, en unas jornadas en las que todo será posible. Estas uñas acabarán marcando una diferencia importante en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Tu mejor carta de presentación en las vacaciones es esta manicura francesa que puede ser esencial en estos días.

Las uñas ‘cherry french’ es la más coqueta en 2026

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Este 2026 nada mejor que hacerse la tendencia de moda, las llamadas Cherry french nails, una auténtica obra maestra que puedes hacerte en casa y te ayudará a descubrir la esencia de este tipo de manicura. Puedes crear este tipo de tendencia que le aporta algo de color a este clásico que en verano necesitamos empezar a poner en práctica para crear looks de lo más llamativos.

El secreto de esta manicura es añadirle una cereza a la clásica manicura francesa para acabar de darle ese toque especial que necesitamos. Un buen básico que, sin duda alguna puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca en estos días que podemos empezar a pensar en algunos cambios que serán esenciales en nuestro día a día en el que todo puede ser posible.

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Los expertos de Druni nos explican la forma de hacer una buena manicura francesa para añadirle el toque de los puntos en rojo en forma de cerezas después: