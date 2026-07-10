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¿Eres fan de ‘Pasapalabra’? Demuéstralo superando este cuestionario

¡Lo sabes todo sobre el programa más querido de nuestro país?

Pasapalabra
Test sobre 'Pasapalabra'

A pesar de todos los litigios legales que siguen sobrevolando su imagen, Pasapalabra es uno de los programas más queridos, exitosos y longevos de nuestro país. Si eres fan del concurso y lo llevas siguiendo, como tantos millones de espectadores, desde hace años, seguro que contestarás correctamente a estas diez preguntas que te proponemos.

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