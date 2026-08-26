Julio Iglesias, Trump, Beyoncé y otros VIPs lloran la muerte de Dolly Parton: «Cuesta asimilarlo»

La industria musical estadounidense se ha vestido de luto tras conocerse el triste fallecimiento de Dolly Parton (80), autora de éxitos inolvidables como I Will Always Love You y una de las figuras más icónicas y reconocidas internacionalmente del estilo country. Su pérdida, como era de esperar, ha provocado una auténtica oleada de reacciones en las redes sociales, donde numerosos rostros conocidos de diferentes ámbitos y países han querido despedirse de ella. Cantantes, actores, personalidades de la televisión e incluso destacados líderes políticos han compartido mensajes cargados de emoción, cariño y admiración que dejan más que claro que el legado y la huella de la artista que conquistó a varias generaciones, será difícil de superar.

Julio Iglesias pertenece a esa larga lista VIP que se ha mostrado muy apenada con la noticia. Haciendo uso de su perfil oficial de Instagram, el cantante ha escrito un emotivo mensaje que no ha pasado desapercibido. «Querida Dolly. Te has ido lejos, como todos nos iremos. Pero tu alma se ha quedado entre todas nuestras almas. Yo, personalmente, tuve la gran suerte de cantar contigo. Qué privilegio tan grande tuve. Nos veremos otra vez. Descansa en paz», ha expresado.

A través de su página web, Beyoncé también ha querido dedicar unas cariñosas palabras a Dolly: «Dolly, tú fuiste el barómetro. La Estrella del Norte. Valiente y brillante. Talentosa y tenaz. Enseñaste tantas lecciones sobre cómo ser uno mismo de manera única. Estoy agradecida por tu arte, tu corazón, tu generosidad, tu humor, tu espíritu emprendedor. Me siento honrada de haber tenido el privilegio de trabajar contigo. Atesoraré eso para siempre. Gracias por tu profundo impacto en el mundo. Eres un ángel que ha hecho de este mundo un lugar más feliz gracias a tu arte alegre. Eres verdaderamente única e irrepetible. Descansa en paz», escribía.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también ha lamentado su muerte a través de un sentido comunicado que ha publicado en su perfil oficial ‘X’, donde ha anunciado que decreta una semana de luto nacional: «Es muy triste informar que Dolly Parton, una de las mejores cantantes de música country, y mucho más allá de ese género, de todos los tiempos, acaba de fallecer. Es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido nadie como ella, y nunca la habrá», expresaba.

Very sad to report that Dolly Parton, one of the greatest Country singers, and far beyond, EVER, has just passed away. This is a true loss for millions of people. There has never been anyone like her, and never will. In her honor, I am lowering the American flag throughout the… pic.twitter.com/WICghhk73d — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026

El cantautor Paul McCartney tampoco se ha quedado atrás: «Era tan alegre y llena de vida que cuesta asimilar la noticia de su fallecimiento. Su talento como compositora, su voz y su filantropía no tenían rival en el mundo de la música country, y es difícil imaginar un mundo sin Dolly», ha escrito en su perfil oficial de Instagram.

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Los mencionados no han sido los únicos. A ellos se han unido otros rostros muy conocidos como Sabrina Carpenter, Bill Anderson, Katy Perry, Eminem, Taylor Swift, Pitbull, Shania Twain o Anne Hathaway, entre otros.