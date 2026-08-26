La reflexión vital de John Travolta, actor, (72 años): «A medida que envejeces, debes obligarte a tener nuevos sueños»

Cumplir años no debería significar dejar de imaginar el futuro. Esa es precisamente la idea que transmite John Travolta, que a sus 72 años continúa explorando nuevas facetas profesionales y personales. El actor, conocido por películas como Grease y Pulp Fiction, resumió su filosofía ante el envejecimiento con una frase especialmente poderosa e importante. «A medida que envejeces, debes obligarte a tener nuevos sueños». Una reflexión que cobra todavía más sentido al observar cómo el intérprete ha seguido buscando nuevos retos después de décadas en Hollywood.

No dejar de imaginar

La frase de John Travolta no habla únicamente de perseguir grandes ambiciones. El actor explicó que, con el paso de los años, es necesario encontrar nuevas perspectivas que mantengan viva la curiosidad. Como ejemplo puso una de sus grandes pasiones, que es la aviación. Después de décadas volando, descubrió que enseñar a otras personas a pilotar podía convertirse en un nuevo desafío y en una manera diferente de disfrutar de algo que ya formaba parte de su vida.

La idea resulta interesante porque plantea el envejecimiento no como una etapa de renuncia, sino como un proceso de transformación. Los sueños pueden cambiar cuando cambian las circunstancias, las responsabilidades o las prioridades. Lo importante, según esta perspectiva, es no quedarse únicamente viviendo de los objetivos que ya se han conseguido. Alcanzar una meta puede ser el principio de otra búsqueda.

John Travolta sabe lo que es reinventarse

La trayectoria del actor es un buen ejemplo de esa filosofía. John Travolta alcanzó la fama mundial siendo muy joven gracias a Fiebre del sábado noche y Grease, pero posteriormente atravesó etapas profesionales mucho más complicadas. Su carrera experimentó un importante renacimiento con Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, demostrando que Hollywood podía ofrecerle una segunda oportunidad cuando parecía que su momento de máxima popularidad había quedado atrás.

Décadas después, Travolta continúa buscando nuevos caminos. En mayo de 2026 presentó en el Festival de Cannes la película Ven a volar conmigo, que protagoniza y que supone además su debut como director. El proyecto nació de una historia relacionada con la aviación, una de sus grandes pasiones personales.

Un nuevo sueño a los 72

El debut detrás de las cámaras resulta especialmente significativo porque John Travolta llevaba años interesado en dirigir. En Cannes explicó que quizá tres décadas atrás no estaba preparado para asumir esa responsabilidad, pero que con el tiempo había adquirido la experiencia necesaria para hacerlo. Es precisamente el tipo de evolución que encaja con su reflexión sobre la necesidad de encontrar nuevos sueños a medida que uno envejece.

Además, su relación con los sueños viene de mucho antes. En una entrevista recordó que uno de sus grandes objetivos cuando era joven era interpretar a Danny Zuko en Grease. Trabajó durante años hasta conseguirlo y explicó que nunca abandonó aquella aspiración. La historia demuestra que para Travolta soñar no ha sido una idea abstracta, sino una parte constante de su trayectoria.