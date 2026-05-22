Un cirujano analiza el rostro de John Travolta a sus 72 a ños y explica qué se ha hecho antes de Cannes: ‘deep plane facelift’, bótox y láser

John Travolta volvió a convertirse en una de las grandes estrellas del Festival de Cannes. El actor recibió la Palma de Oro honorífica antes del estreno de su primera película como director, Ven a volar conmigo, en una noche cargada de emoción y nostalgia en la que el certamen repasó algunos de los títulos más icónicos de su carrera, desde Grease hasta Pulp Fiction. Visiblemente emocionado, John Travolta aseguró ante el público que este reconocimiento «es más que un Oscar». Pero más allá del homenaje cinematográfico, hubo otro detalle que no pasó desapercibido: el aspecto rejuvenecido del actor a sus 72 años (mandíbula definida y cuello firme). ¿Qué se ha hecho? Hablamos con el doctor Marco Romeo, cirujano plástico, estético y reconstructivo especializado en cirugía facial.

Aunque Travolta nunca ha confirmado públicamente haberse sometido a procedimientos estéticos concretos, su evolución facial durante los últimos años sí permite hacer ciertas interpretaciones desde el punto de vista médico. Así lo explica el doctor Marco Romeo, cirujano plástico, estético y reconstructivo especializado en cirugía facial, que analiza para COOL qué tratamientos podrían estar detrás de la imagen actual del actor.

Un rejuvenecimiento masculino mucho más natural

Según el especialista, uno de los aspectos más llamativos del caso de Travolta es precisamente la naturalidad de su rostro, especialmente en comparación con otros nombres de Hollywood cuyos cambios físicos han generado más controversia. «Uno de los detalles más importantes es precisamente lo que no se aprecia: no parece hipercorregido ni excesivamente relleno», explica Romeo.

Para el cirujano, este tipo de resultados suele estar asociado a intervenciones conservadoras, tratamientos mantenidos durante años y una estrategia estética basada más en el mantenimiento progresivo que en cambios bruscos.

El posible ‘lifting’ facial de John Travolta

Desde un punto de vista técnico, el doctor considera bastante probable que Travolta se haya sometido a algún tipo de lifting facial avanzado. «Travolta mantiene buena definición mandibular, poca laxitud cervical y un cuello relativamente limpio para su edad. Eso rara vez se consigue solo con rellenos», señala.

Actualmente, las técnicas más utilizadas en rejuvenecimiento facial premium son procedimientos como el deep plane facelift o los lifting SMAS avanzados, que permiten reposicionar estructuras profundas del rostro sin generar el efecto excesivamente tirante asociado a las cirugías antiguas. «La tendencia actual busca resultados mucho más naturales. Hoy el peor resultado posible en cirugía facial es que se note la cirugía», añade el especialista.

Un rostro con volumen, pero sin exceso de ‘filler’

Otro de los aspectos que llaman la atención del actor es que conserva cierto volumen facial sin presentar el aspecto hinchado que muchas veces se asocia al abuso de rellenos. «Travolta mantiene soporte malar y una cara relativamente llena, pero sin ese aspecto exageradamente hinchado que vemos a veces. La tendencia actual es restaurar soporte y calidad tisular, no rellenar en exceso». Para Romeo, esta evolución encaja con las nuevas tendencias de rejuvenecimiento masculino, mucho más centradas en conservar la estructura facial original que en perseguir una apariencia artificialmente joven.

Blefaroplastia, bótox y mantenimiento dermatológico

El especialista también considera bastante probable que el actor se haya realizado algún tipo de blefaroplastia conservadora, una cirugía destinada a rejuvenecer la mirada. «En cirugía masculina moderna se intenta preservar volumen y mantener rasgos masculinos. Vaciar demasiado la mirada o tensar en exceso determinadas zonas suele generar resultados artificiales».

Además, Romeo cree prácticamente seguro el uso moderado de toxina botulínica y tratamientos dermatológicos frecuentes para mantener la calidad de la piel.

«La textura de piel que vemos en celebridades de ese nivel raramente depende solo de genética. Normalmente hay mantenimiento dermatológico constante con láser, radiofrecuencia, peelings y otros tratamientos».

El envejecimiento masculino también depende del estilo de vida

Más allá de la cirugía, el doctor insiste en que el envejecimiento facial masculino depende enormemente de factores como el peso estable, el descanso, la masa muscular y los hábitos de vida. «Las grandes fluctuaciones de peso envejecen muchísimo el rostro porque deterioran ligamentos, empeoran el cuello y vacían compartimentos grasos».

Por eso, según explica, los mejores envejecimientos masculinos suelen responder a una combinación de cirugía conservadora, mantenimiento continuo y un enfoque mucho más discreto. «Y Travolta encaja bastante bien en ese patrón», concluye.