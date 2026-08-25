Muere Dolly Parton, la voz mítica del country americano, a los 80 años

La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como Jolene e I Will Always Love You, ha muerto a los 80 años. Así lo ha informado su sobrino Bryan Seaver.

«Mi nombre es Brin Seaver, hijo de Cassie Parton, y hoy, en nombre de las familias Parton y Owens, anuncio el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean, hermana, Sis y abuelita para una generación y Gigi para la siguiente», dijo Seaver en un vídeo.

A message from the family of Dolly Parton. pic.twitter.com/9DNRgRx0uH — Dolly Parton (@DollyParton) August 25, 2026

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase que seguía trabajando pese a estar lidiando con algunos problemas de salud. La artista anunció que padecía problemas de salud en otoño, meses después de cancelar varios conciertos previstos para diciembre. Los problemas de salud también le impidieron participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

«Dolly abrió puertas, no sólo para mí, sino para toda su familia, permitiéndonos alcanzar un potencial que ni siquiera creíamos posible. También abrió puertas para generaciones de cantantes, compositores, músicos y soñadores de todos los ámbitos de la vida y de todos los continentes. Gracias a su ejemplo, creímos que todo era posible», ha dicho Seaver.

«Dolly me llamó y me dijo que quería descansar en una hermosa cama de algodón suave porque, después de una vida llena de brillo, finalmente se merecía estar cómoda y descansar. Descansen en paz, tía Dolly, tía abuela, Gigi. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará», ha concluido.

La voz mítica del country americano

Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Su popularidad emergió en la década de 1970 con presencia en varios programas de televisión en Estados Unidos. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, era también filántropa y empresaria.

La cantante ha vendido más de 160 millones de discos en todo el mundo y ha firmado clásicos inmortales como Jolene, 9 to 5 o I Will Always Love You. Su talento también la llevó a brillar en Hollywood como protagonista en películas como Cómo eliminar a su jefe y Magnolias de acero.

Más allá de su legado musical, la exuberante personalidad de Parton, con sus pelucas rubias y su icónica silueta la convirtieron en símbolo de la cultura pop.