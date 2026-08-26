La otra cara de Dolly Parton: los negocios que convirtió en un imperio y que explican su fortuna de 450 millones de dólares

Dolly Parton convirtió su nombre en mucho más que una marca asociada a la música. A lo largo de décadas, la artista construyó un auténtico imperio empresarial que abarca parques temáticos, producción audiovisual, alimentación, belleza, turismo y diferentes productos vinculados a su imagen, además de conservar importantes derechos sobre su catálogo musical. Una estrategia que explica que, según una estimación de Forbes publicada en 2025, su patrimonio rondará los 450 millones de dólares, una cifra sustentada en buena medida por su participación en Dollywood y por sus activos musicales. En los últimos años, además, Parton continuó ampliando su negocio con nuevos proyectos y acuerdos comerciales.

Dollywood, la joya empresarial de Dolly Parton

Si existe un negocio que resume la capacidad de Dolly Parton para convertir su nombre en una marca, ese es Dollywood. El parque temático situado en Pigeon Forge, Tennessee, abrió sus puertas bajo el nombre de Dollywood en 1986, cuando Parton entró como propietaria junto a Herschend Family Entertainment. Cuatro décadas después, se ha convertido en uno de los grandes atractivos turísticos de Tennessee y en uno de los pilares de la fortuna de la artista.

Parton posee el 50% de Dollywood Company, mientras que la otra mitad corresponde a la familia Herschend. La valoración que manejaba Forbes en 2021 situaba la participación de la cantante en el parque en aproximadamente 165 millones de dólares. Una cifra que, además, no contempla necesariamente todo el valor asociado al complejo empresarial que rodea a Dollywood, con sus diferentes instalaciones y alojamientos.

El negocio creció mucho más allá de las atracciones. El universo Dollywood incluye también el parque acuático Splash Country y alojamientos como DreamMore Resort & Spa y HeartSong Lodge & Resort, convirtiendo el nombre de la cantante en una auténtica experiencia turística.

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Una fortuna de 450 millones de dólares

Las cifras que rodean a Dolly Parton han cambiado con el paso de los años, pero Forbes estimaba su patrimonio en unos 450 millones de dólares. La revista señalaba que buena parte de esa riqueza procedía precisamente de su participación en Dollywood y de su patrimonio musical.

La cifra resulta especialmente llamativa teniendo en cuenta que Parton no llegó a convertirse en multimillonaria, pero sí consiguió situarse entre las grandes fortunas construidas por una artista sin depender de una única fuente de ingresos.

De hecho, en 2021 Forbes estimaba su patrimonio en unos 350 millones de dólares, antes de elevar posteriormente la valoración hasta los 450 millones. La evolución muestra cómo el valor de sus diferentes negocios y activos ha ido creciendo con el tiempo.

Pero hay una particularidad importante: no todo ese dinero procede de sus canciones. Parton fue construyendo, poco a poco, un entramado empresarial que le permitió monetizar prácticamente cada faceta de su carrera.

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El catálogo musical, un activo millonario

Dolly Parton también supo entender muy pronto que sus canciones no eran únicamente obras artísticas, sino activos capaces de generar ingresos durante décadas.

Una de sus decisiones empresariales más conocidas fue conservar los derechos de publicación de sus composiciones. En una industria en la que numerosos artistas terminaron perdiendo el control sobre sus canciones, Parton mantuvo una posición especialmente ventajosa sobre su catálogo.

El ejemplo más famoso es I Will Always Love You. La canción, escrita por Parton y popularizada posteriormente por Whitney Houston en la película The Bodyguard, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la música. Forbes ha estimado que la versión de Houston generó para Parton alrededor de 10 millones de dólares en derechos durante los años noventa.

La historia tiene todavía más valor empresarial porque años antes Parton había rechazado la posibilidad de que Elvis Presley grabara el tema bajo unas condiciones que le habrían obligado a entregar una parte importante de los derechos. Aquella decisión terminó siendo una de las más rentables de su carrera.

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Del entretenimiento a la belleza

La estrategia empresarial de Parton también se extendió al sector de la belleza. En 2024 lanzó Dolly Beauty, una línea de maquillaje que trasladaba su icónica estética, las pestañas marcadas, el brillo, los tonos rosados y su característica imagen, al mercado cosmético.

El lanzamiento encajaba perfectamente con una estrategia que la artista llevaba décadas desarrollando: convertir elementos reconocibles de su personalidad en productos comerciales.

Antes ya había probado suerte en el mundo de las fragancias y había colaborado con compañías de alimentación. Su asociación con Duncan Hines, por ejemplo, llevó su nombre y su imagen a productos de repostería, conectando además con la tradición sureña que siempre ha formado parte de su identidad.

La clave estaba en algo que pocas celebridades han conseguido hacer con tanta eficacia: Dolly Parton no necesitaba inventar un personaje para vender un producto porque ella misma era la marca.

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También detrás de las cámaras

Su faceta empresarial no se quedó en los parques y los productos de consumo. Parton también desarrolló una importante actividad como productora audiovisual.

En 1986 creó Sandollar Productions junto a Sandy Gallin, participando en diferentes proyectos cinematográficos y televisivos. Su trayectoria como actriz, productora y autora le permitió ampliar todavía más las posibilidades comerciales de su nombre.

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La otra gran obra de Dolly Parton: regalar libros a los niños

Pero si existe un proyecto que resume la dimensión más personal de Dolly Parton, ese es Imagination Library. La iniciativa nació en 1995 en el condado de Sevier, Tennessee, la zona donde creció la artista. Su origen estuvo relacionado con su propio padre, que no sabía leer ni escribir, y con el deseo de que los niños pudieran descubrir desde pequeños el placer de la lectura.

El programa comenzó enviando libros gratuitos a niños desde su nacimiento hasta los cinco años y fue creciendo progresivamente hasta extenderse por diferentes países. Según los datos de la propia organización, Imagination Library ha enviado ya más de 270 millones de libros y actualmente distribuye millones de ejemplares cada mes.

La iniciativa terminó convirtiéndose en una de las grandes señas de identidad de Parton. Tanto que la propia artista llegó a aceptar con cariño el apodo de ‘The Book Lady’. Su apuesta por la educación y la infancia fue una prolongación de sus propias raíces y de la importancia que siempre concedió a la familia.