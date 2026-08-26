‘La constelación del perro’ no convence a la crítica internacional: «La trama resulta ya demasiado familiar»

La última ventana cinematográfica del mes de agosto viene acompañada de estrenos patrios tan esperados como El ser querido. Pero a nivel internacional, la atención mediática está puesta sobre la proyección de la nueva cinta del incombustible Ridley Scott: La constelación del perro. A sus 88 años, el ritmo de trabajo del cineasta británico es envidiable, aunque, al igual que le viene ocurriendo con sus últimos filmes, la adaptación de la novela homónima de Peter Heller no ha conseguido convencer al grueso de la crítica norteamericana y es desde ya mismo, el peor estreno a nivel de reseñas de su filmografía reciente.

Scott es un autor tan veterano como solvente. Sus trabajos pueden ser catalogados de obras maestras, como Alien, el octavo pasajero (1979) o Blade Runner (1982), o no despertar grandes pasiones, tal y como le sucedió con historias de la talla de El consejero (2013) o Exodus: Dioses y reyes (2014). Sin embargo, al ganador del premio de la Academia no se le puede negar su capacidad de plasmar habitualmente historias entretenidas, cargadas de una complejidad que, a menudo, se pasa por alto en el primer visionado. Desgraciadamente, y como bien apuntan los primeros comentarios realizados por la prensa especializada, La constelación del perro cae en lugares tan comunes y fatigosos que resulta complejo sacar a relucir virtudes de una narrativa y subgénero explotados ya hasta la extenuación en series como The Walking Dead (2010) y The Last of Us (2023) o en largometrajes del impacto global de Soy leyenda (2007).

¿De qué trata ‘La constelación del perro’?

Siguiendo la línea escrita por Heller, en un mundo postapocalíptico, un virus pandémico ha eliminado prácticamente a toda la humanidad. Los supervivientes se enfrentan a unos carroñeros errantes llamados «Segadores» y solo Hig, un piloto solitario que sobrevivió junto a su perro, puede detenerlos.

Aparte de la dirección de Scott y el reconocimiento popular de la novela, el principal reclamo reside en la presencia de su protagonista, el nominado al Oscar, Jacob Elordi. Este aparece acompañado por rostros tan conocidos como son Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney, entre otros.

Desde hoy mismo, La constelación del perro está disponible en el patio de butacas de las salas españolas.

Un 39% de críticas positivas en Rotten Tomatoes: personajes superficiales y una trama «extremadamente predecible»

La decepción en su estreno ha sido tal que, en el momento de la elaboración del presente artículo, La constelación del perro mantiene un 39% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes. Cifras realmente bajas si las comparamos con otros títulos mediocres del director como Gladiator II, Napoleón y La casa Gucci.

Clarisse Loughrey de The Independent describió la cinta como una obra que «apenas parece sabe qué es», mientras que Benjamin Lee de The Guardian recaló en la excesiva familiaridad del argumento: «En un mundo con siete series de The Walking Dead, la trama ya resulta demasiado familiar, y no hay nada nuevo ni destacable que provoque otra cosa que un déjà vu».

No obstante, algunas voces como Chris Evangelista en Slashfilm escriben que a estas alturas, Scott ya se ha ganado el derecho a «relajarse un poco». Linda Marric en Heyouguys infirió que, aunque no era una gran película, la constelación del perro era lo suficientemente entretenida como para «mantenerte atento» durante las dos horas de metraje.