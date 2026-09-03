Isabel Gemio corta de raíz las dudas sobre su relación con Bigote Arrocet: «Nada más»

Isabel Gemio afronta una nueva etapa profesional en un momento en el que reconoce haber aprendido a valorar mucho más las pequeñas cosas de la vida y, especialmente, la importancia de encontrarse bien. Una reflexión sobre la salud que ha salido a relucir después de ser preguntada por Edmundo Bigote Arrocet y las informaciones relacionadas con su estado de salud. Aunque la periodista le desea lo mejor ante cualquier problema de este tipo, también ha querido aclarar que su relación con el humorista está lejos de ser cercana y que apenas han coincidido en algunas ocasiones. De hecho, cuando le han preguntado si había tenido la oportunidad de hablar con él, Gemio ha sido tajante a la hora de explicar cuál es realmente el vínculo que existe entre ambos.

«Hola y adiós. Nada más», ha respondido Isabel Gemio, descartando así que exista una amistad con Edmundo Arrocet que le permita conocer de primera mano cómo se encuentra. La comunicadora ha querido ser todavía más precisa y ha establecido una particular clasificación para definir su relación con el humorista: «Hay amigos, conocidos y saludados. Pues él es un saludado». Unas palabras con las que marca claramente las distancias y evita cualquier posible confusión sobre la cercanía entre ambos. Sin embargo, el hecho de no mantener una amistad con Arrocet no impide que Gemio le desee lo mejor, sobre todo cuando se habla de un asunto tan delicado como la salud, algo que para ella ocupa un lugar fundamental y que considera imprescindible para poder disfrutar del resto de aspectos de la vida.

Precisamente, la pregunta sobre Edmundo ‘Bigote’ Arrocet ha llevado a Isabel Gemio a compartir una reflexión mucho más personal sobre la importancia de cuidar tanto la salud física como la mental. «La salud es lo más importante. La salud mental y la física. Las dos», ha señalado antes de resumir su pensamiento con una frase contundente: «Cuando falla la salud, la vida se complica mucho». Las experiencias vividas y el paso de los años le han enseñado a prestar atención a cuestiones que en otros momentos pueden darse por sentadas y a agradecer incluso algo tan cotidiano como despertarse sintiéndose bien. «Yo, como estoy con salud, ya me levanto por la mañana y digo: gracias», ha confesado. Para la periodista, son precisamente los momentos complicados y las adversidades los que terminan poniendo muchas cosas en perspectiva y enseñando a distinguir aquello que verdaderamente merece la pena.

Esa forma de contemplar la vida también ha cambiado la manera en la que Isabel Gemio organiza su tiempo y afronta sus numerosas obligaciones. La periodista reconoce que anteriormente podía sentirse frustrada cuando no conseguía llegar a todo, mientras que ahora prefiere establecer prioridades y aceptar con naturalidad que algunas tareas tendrán que esperar. «Ahora, lo que llego, llego. Priorizo», ha explicado, asegurando que ya no siente la misma culpabilidad cuando algo se queda pendiente. Gemio atribuye este cambio principalmente a la experiencia y al paso de los años, que le han permitido ser mucho más selectiva con las actividades y las personas a las que decide dedicar su tiempo. «Cuando ya tienes menos tiempo por delante que por detrás», reflexiona, uno comprende que no merece la pena perder «ni un minuto» en algo que realmente no interesa. Una filosofía que aplica a prácticamente todos los ámbitos de su vida, desde los libros que lee o las películas que ve hasta sus relaciones personales.

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Con esta filosofía, Isabel Gemio afronta también una nueva temporada profesional después de un verano en el que ha podido descansar y disfrutar de su familia. Durante agosto consiguió desconectar prácticamente por completo de sus obligaciones e incluso decidió mantenerse alejada de las redes sociales durante un tiempo. Ahora regresa a un proyecto que le permite disfrutar especialmente de una de las facetas que más le gustan de su profesión: mantener conversaciones tranquilas y sin las prisas habituales de otros formatos. «La noche es muy libre, puedo hacer lo que yo quiero», ha explicado sobre un espacio en el que puede elegir músicas y contenidos y disponer de más tiempo para charlar. Una actividad profesional que continúa siendo esencial para ella y que vuelve a relacionar directamente con el bienestar: «Para mí el trabajo es salud».

Isabel Gemio sobre la maternidad de Alejandra Rubio

Tras abordar cuestiones mucho más reflexivas, la conversación ha cambiado de tono al hablar de Alejandra Rubio y su maternidad. Isabel Gemio ha reaccionado con alegría ante la noticia y ha recordado inevitablemente su propia experiencia como madre. «Ay, qué bonito, oye, nueva vida, qué bonito», ha expresado al conocer los detalles, antes de mandarle un consejo basado en algo que ella misma ha comprobado con sus hijos: lo rápido que pasa el tiempo. «Que lo disfrute muchísimo porque pasa a una velocidad, esto sí que pasa a una velocidad», ha asegurado. Gemio reconoce que cuando los hijos crecen, resulta inevitable mirar hacia atrás y recordar con cierta nostalgia aquellos años en los que todavía eran pequeños, por lo que considera importante disfrutar intensamente de cada momento de la maternidad.

Hablar de hijos ha llevado también a Isabel Gemio a reconocer que le haría mucha ilusión convertirse en abuela. Preguntada directamente por esta posibilidad, la periodista no ha ocultado sus ganas, aunque tampoco parece confiar en que vaya a suceder próximamente. «Sí, pero no los veo», ha bromeado sobre sus hijos, que todavía son jóvenes. El hecho de que algunas de sus amigas ya tengan nietos ha provocado que contemple esta posibilidad con cada vez más entusiasmo, especialmente cuando tiene la oportunidad de compartir tiempo con niños pequeños. «Es una maravilla», ha asegurado antes de reconocer que ella ya está dispuesta a recibir esa noticia: «Ya estoy preparada, ¿eh? Ya estoy preparada».

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Eso sí, Isabel Gemio tiene claro que no quiere meter ninguna prisa a sus hijos y considera que todavía tienen mucho tiempo para vivir otras experiencias antes de plantearse la maternidad o la paternidad. Ella misma recuerda que decidió ser madre tarde porque durante una primera etapa de su vida prefirió centrarse en su carrera profesional, trabajar, viajar y disfrutar de todas aquellas oportunidades que tenía a su alcance. Cuando finalmente tomó la decisión de tener hijos, quería ser una madre presente y poder dedicarles el tiempo que consideraba necesario. Ahora, mirando hacia atrás, siente que pudo disfrutar de las distintas etapas de su vida sin tener que renunciar a aquello que realmente deseaba.