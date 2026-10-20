AuronPlay, tajante sobre la venta de La Velada de Ibai a Netflix: «La verá menos gente»

La Velada del Año se ha convertido en el evento organizado por creadores de contenido más importante del mundo. Desde su inicio en 2021 en una pequeña sala de Barcelona, el evento ha crecido de manera exponencial, logrando llenar estadios como el Santiago Bernabéu o La Cartuja. En dichos eventos, Ibai logró concentrar a alrededor de 80.000 personas para presenciar los combates en directo. Estas cifras se suman a los espectadores que presenciaron el evento a través de las plataformas de streaming. La pasada velada batió récords de audiencia, concentrando a 34 millones de personas que siguieron el evento desde sus casas.

A pesar de ser un evento de boxeo, La Velada del Año también se caracteriza por los grandes artistas que cantan. Ibai ha logrado reunir a cantantes de todo tipo de música, desde Anuel AA y Quevedo hasta David Bisbal y Estopa. Todo ello sumado a la presencia de los mejores creadores de contenido a nivel hispanohablante, que se suben al ring para lograr el cinturón de campeón.

Las críticas por parte de la audiencia

El pasado 19 de octubre, Ibai anunció la venta del evento a Netflix para los próximos tres años (ediciones de 2027, 2028 y 2029). En sus inicios, el evento se podía seguir únicamente a través de su canal de Twitch, pero en la edición de 2026 también se sumaron YouTube y TikTok.

La Velada del Año x Netflix. Historia. 2027

2028

2029 https://t.co/bQa6D5QsOz — Ibai (@IbaiLlanos) October 19, 2026

Su venta a Netflix, y en consecuencia su privatización, ha generado un gran número de críticas en redes sociales. Hasta ahora, el evento se podía seguir de manera gratuita, pero a partir de la próxima edición quedará limitado a quienes estén suscritos a la plataforma. Hasta ahora no se ha confirmado si se podrá adquirir únicamente el evento con un precio establecido por la plataforma, pero la suscripción actual a Netflix más económica es de 8.99 euros al mes.

Ibai explicó que es consciente de que no a todo el mundo le gustará esta decisión, pero que servirá para dar un salto de calidad al evento. Esta decisión supone que la inversión en La Velada aumente considerablemente y pueda mejorar en aspectos como la producción, la realización o los artistas invitados al evento.

La reacción de AuronPlay

Las reacciones al anuncio de Ibai no han tardado en llegar. El youtuber AuronPlay afirmó que La Velada tendrá menos audiencia que el año pasado: «Yo creo que la verá menos gente que el año pasado. Aunque Netflix no va a dar las cifras, no creo que se bata un récord». Además, explicó a sus seguidores que respetaba que haya opiniones negativas, pero que entendía la decisión que había tomado Ibai en el aspecto económico: «Ibai tampoco es tonto».

AuronPlay es uno de los youtubers más solicitados por la audiencia para pelear en la próxima velada. En el último evento, el youtuber español Willyrex le retó a pelear en la edición de 2027, pero el barcelonés no ha confirmado todavía que dicho combate se vaya a hacer realidad.