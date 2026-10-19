El Xokas retrata a Ibai tras decir que él «no le pondría el culo a Marruecos como ha hecho Sánchez»: «No te bajes del barco ahora»

El conocido streamer El Xokas ha criticado duramente a Ibai Llanos tras reaccionar a una opinión suya en directo después de leer un comentario de un usuario en el chat que decía que si Ibai «fuera presidente, le regalaría mañana Ceuta a Marruecos». «No, yo no le pondría el culo a Marruecos como hace Pedro Sánchez», aseguró Ibai.

«Yo no lo haría, votadme. Me voy a presentar con Ander», comentó el streamer vasco justo después para quitarle hierro al asunto. El Xokas reaccionó a estas declaraciones con risas y afirmando que, si la gente quiere ver al Ibai «más honesto», debe verlo «jugando» al LOL (League Of Legends). «Todo lo demás es mierda», señaló.

Además, Xokas concluyó mandando un mensaje claro: «Ibai no te bajes del barco ahora; tú te hundes con el barco. Nos estamos aquí partiendo la cara todos los días. Tú te hundes con Pedro».

No es habitual ver a Ibai haciendo comentarios sobre política en redes sociales; en cambio, el streamer gallego es conocido por hablar sin pelos en la lengua sobre diversos temas sociales y criticar el Gobierno actual de España.

En varias ocasiones, Ibai ha estado en el foco después de que otros streamers aseguraran que era «votante del PSOE». En cierta forma lo confirmó en otro de sus streams cuando dijo que se le tiene de «socialista». «Yo ya hace mucho tiempo que me cambié de bando», justificando esta transformación con que «los tiempos cambian».

Polémicas de ‘El Xokas’

No sería la primera vez que El Xokas se moja hablando de temas polémicos en sus directos. Cuenta con un largo historial en ello. Sin ir más lejos, hace escasos días explotó contra el programa Directo al Grano, de TVE, después de que la cadena le dedicara un reportaje hacia su persona por un percance que tuvo durante la grabación de un video con Zazza el italiano. El streamer no dudó en catalogarlos de «telebasura» y asegurar que trabajan al servicio de Pedro Sánchez.

También ha protagonizado varios intercambios de mensajes a través de redes sociales con la ex ministra de Igualdad Irene Montero, contra la que ha cargado en repetidas ocasiones, acusándola de «usar dinero público para calumniarle» en lugar de centrarse en «implantar leyes que no saquen a los violadores de la cárcel». También aseguró que Montero había generado «un séquito de desequilibradas mentales» que lo atacaban constantemente en redes sociales.