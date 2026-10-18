Un inmigrante rocía un espray de gas pimienta en un autobús que trasladaba a invasores desalojados

La Delegación del Gobierno de Ceuta ha informado a través de un comunicado que la Policía Nacional ha desalojado uno de los autobuses que ha trasladado a los inmigrantes desalojados de Los Rosales y del Tarajal. La intervención se ha producido a la mitad del trayecto hacia el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) después de que uno de los ocupantes utilizara un espray de gas pimienta en el interior del vehículo.

La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación para esclarecer el hecho e identificar a la persona que ha proporcionado espray al inmigrante. Además, han agregado que no se han presentado daños personales ni de los inmigrantes como de los agentes. Las personas fueron trasladadas a otro autobús y se ha facilitado atención médica para los que han manifestado alguna molestia.

La Policía desaloja a los inmigrantes ilegales en Los Rosales y el polígono del Tarajal

La Policía Nacional ha desplegado un amplio operativo en horas de la mañana de este domingo en Ceuta para desalojar de Los Rosales y del polígono del Tarajal al último grupo de inmigrantes que entraron de forma irregular a la Ciudad Autónoma el pasado 30 y 31 de julio y que aún muchos vagan por las calles. El dispositivo se ha llevado a cabo sin incidentes a pesar de que hubo momentos de tensión. Los agentes han logrado identificar tanto a adultos como a menores que han sido trasladados al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) para luego llevarlos a los campamentos que ha dispuesto el Gobierno central.

A las 7:00 de la mañana, más de 300 agentes de la Policía Nacional se han desplegado en el barrio de Los Rosales en Ceuta con el objetivo de localizar y trasladar a los inmigrantes ilegales que vagaban por la zona. Los efectivos fueron agrupando a los inmigrantes en grupos de diez y fueron trasladados en autobuses hasta el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE), donde se les van a realizar las labores de triaje, identificación y filiación.

Durante una rueda de prensa ofrecida por el delegado de Gobierno de Ceuta, David de la Encina ha dado un balance del operativo donde ha asegurado que 350 efectivos de la Policía Nacional participaron en el dispositivo y que fueron localizados en Los Rosales 90 adultos, todos hombres, una sola mujer, y 20 menores de edad. Mientras que en el Tarajal, donde se encuentra un asentamiento de chabolas, la cifra asciende a unos 200 adultos y otros 200 menores. Las autoridades han indicado que durante los trámites se les ofrece formalmente a los inmigrantes el retorno voluntario a su país de origen, en su mayoría a Marruecos.

Según la Policía Nacional, algunos inmigrantes han escogido huir por los montes de las inmediaciones de la frontera del Tarajal. La mayoría de las personas estaban en los asentamientos de las playas y han huido del lugar al enterarse del operativo.