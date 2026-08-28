Cómo habla Angelina Jolie a sus hijos sobre su adopción: «‘Orfanato’ y ‘adopción’ son palabras positivas en nuestro hogar»

Angelina Jolie es una actriz que siempre está en el foco mediático. Durante toda su carrera ha sido una de las personas que más portadas ha acaparado junto a su ex pareja y actor, Brad Pitt. En esta ocasión, la actriz es tendencia debido a unas declaraciones en las que explica cómo es la crianza de sus hijos, donde afirma que las palabras «orfanato y adopción son palabras positivas en nuestro hogar».

La actriz estadounidense tiene seis hijos en total, tres de ellos adoptados. Durante una entrevista reciente ha explicado cómo es la experiencia de ser madre adoptiva y en qué momento tomó la decisión de que quería serlo. Ella confirma que esta no fue una decisión espontánea, de hecho, «todo lo contrario», confirma la actriz.

Romper con el tabú del pasado

Una de las máximas de la actriz en lo que respecta a la crianza de sus hijos adoptivos es no ver el pasado de estos como algo negativo. La actriz considera que «interiorizar en ellos la idea de que su etapa en el orfanato no debe ir asociada con un recuerdo negativo». Durante un viaje a Camboya, la actriz comenta que se dio cuenta «del drama que viven los refugiados».

Allá por el 2001, poco después de haber comenzado a colaborar con ACNUR, conoció a su hijo Maddox en un orfanato. Al llegar al país, ella pensó que «mi hijo está aquí… No puedo explicarlo, pero la sensación que invadió mi cuerpo fue como un mensaje o superstición». Desde entonces, ella tiene claro que romper el tabú de que ser adoptado es algo negativo es una obligación que ella debe cumplir como madre.

Una crianza basada en aprender de sus culturas

Ella cuenta que «las palabras adopción y orfanato son palabras positivas en nuestro hogar». Ella explica que «los niños adoptados vienen con costumbres de un mundo que choca con el tuyo». Cuando vienen de otro país, nunca deben perder el contacto con su origen, eres tú quien debe adaptarse a su entorno también y aprender de ellos».

Una reflexión sobre cómo educar a los hijos adoptivos que rompe con las ideas tradicionales sobre los modelos de crianza habituales. Angelina además ha confesado que «no ha sido fácil todo este proceso, pero que al final, cuando crecen todos, agradeces haber tenido esta comprensión con ellos y normalizarles todo el proceso».