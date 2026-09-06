10 tendencias de pedicura para otoño de 2026: los salones de uñas tienen reservas sin parar para la acogedora temporada que se avecina

El otoño de 2026 llega también a los pies. Después de meses dominados por colores luminosos, la pedicura cambia de registro y apuesta por una paleta más cálida y fácil de combinar. Los nuevos colores no buscan necesariamente llamar la atención: muchos funcionan como un accesorio discreto que completa el vestuario. Rojos profundos, marrones, verdes terrosos, azules denim y metálicos se perfilan entre las opciones más interesantes.

En este sentido, la clave está en adaptar las tendencias al estilo personal mientras las sandalias todavía forman parte del armario. La temporada confirma que una pedicura otoñal no tiene por qué ser complicada. Los acabados lisos, brillantes o translúcidos permiten conseguir un resultado elegante sin recurrir a dibujos elaborados. Las propuestas de la web Bright Side para 2026 destacan los rojos intensos, el azul denim, el negro brillante, el oliva y los marrones cálidos. También hay un gran protagonismo de burdeos y tonos terrosos. La tendencia se mueve entre comodidad y efecto especial: colores reconocibles, reinterpretados con matices profundos y acabados pulidos. Es una forma sencilla de actualizar la imagen sin cambiar todo el vestuario.

Las tendencias de pedicura que marcarán el otoño de 2026

Francesa de línea fina

La francesa vuelve, pero abandona las puntas blancas demasiado gruesas, como muestra una publicación de Instagram del salón de manos y pies Dchamas. Una base nude translúcida acompañada por una línea marfil, muy delgada aporta un acabado limpio y discreto. Es práctica para quienes buscan que el crecimiento de la uña se note menos y combina con cualquier calzado.

Burdeos cereza

El rojo vino profundo se convierte en uno de los grandes protagonistas. A medio camino entre el rojo y el marrón, el burdeos cereza resulta elegante sin alcanzar la dureza visual del negro. Funciona con prendas crema, camel, vaqueros y cuero, y puede mantenerse durante buena parte de la estación.

Rojo intenso

Quienes todavía quieren conservar algo del espíritu veraniego pueden apostar por un rojo puro y luminoso. Frente a los corales fluorescentes, el rojo clásico aporta intensidad con un aspecto más sofisticado. Queda especialmente bien con sandalias negras y prendas vaqueras.

Tonos oscuros y terrosos

Negro brillante

El negro cambia completamente cuando se presenta con una superficie muy pulida. La referencia es el charol: uñas cortas, contornos definidos y mucho brillo. El resultado es moderno y funciona como un neutro, porque no exige coordinarlo con zapatos o accesorios.

Topo champiñón

Entre el beige, el gris y el marrón aparece un tono topo con matiz de champiñón. Es suave, pero tiene suficiente profundidad para sentirse otoñal. Es ideal para quienes consideran demasiado intensos el burdeos o el negro y prefieren una pedicura discreta.

Oliva suave

El verde oliva se aleja de los verdes saturados y adopta una apariencia más empolvada. Su carácter terroso encaja con la estética otoñal y ofrece una alternativa original a los habituales rojos y marrones. Un acabado cremoso mantiene el resultado elegante y sencillo.

Los inesperados de la temporada

Naranja tostado

El naranja tipo Aperol prolonga los últimos días de verano, pero incorpora una base más cálida y rojiza. Así pierde el aspecto neón y adquiere una apariencia más apropiada para septiembre y octubre. Combina bien con camel, crema o marrón.

Azul denim

El azul vaquero aparece como una alternativa a los tonos oscuros tradicionales. No llega a ser tan severo como el negro ni tan intenso como el azul marino, y recuerda a los tejidos denim desgastados. Permite pasar del verano al otoño sin un cambio brusco.

Plata fundida

El metalizado plateado aporta luminosidad sin necesidad de incorporar dibujos. La versión actual apuesta por un brillo uniforme, parecido al metal líquido, sin grandes partículas de purpurina. Con sandalias negras, burdeos o azul marino, se convierte en el detalle protagonista.

Ciruela ahumada

El morado abandona los acabados pastel y se vuelve más profundo. El tono ciruela con matices grisáceos tiene un aire ligeramente misterioso y combina la elegancia de los tonos vino con una personalidad más moderna. Es ideal para quienes buscan una pedicura diferente sin colores demasiado llamativos.

Cómo elegir el tono de la pedicura

Más allá de las tendencias, conviene pensar en el uso real de la pedicura. Los tonos translúcidos y medios suelen resultar más discretos cuando crecen las uñas, mientras que los colores muy oscuros pueden requerir mayor precisión para que los bordes permanezcan impecables. También merece la pena considerar el calzado: una sandalia minimalista puede potenciar un metalizado, mientras que unas prendas estampadas pueden encontrar equilibrio con un topo o un oliva.

Otra posibilidad es jugar con el acabado en lugar de cambiar de color. Un mismo burdeos puede adquirir una apariencia completamente distinta con un efecto ultrabrillante, mientras que un topo puede resultar más sofisticado con una superficie satinada. También se puede escoger entre un acabado cremoso, translúcido o metalizado según el resultado que se quiera conseguir.