Sergio Ramos, Froilán y Tana Rivera, entre los VIP que no han querido perderse la corrida de la Beneficencia en Las Ventas

La Feria de San Isidro ha llegado a su fin. Este domingo, 14 de junio, ha tenido lugar la emblemática Corrida de la Beneficencia en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Se trata de uno de los festejos taurinos más esperados y emocionantes de todo el año y, como no podía ser de otra manera, una larga lista de rostros conocidos de diferentes ámbitos— que nunca han ocultado ser aficionados de este arte— no ha querido perdérselo, ya que el cartel contemplaba faenas de grandes figuras como la de Alejandro Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.

Sobre las 18:00 horas de la tarde, y a pesar de la tormenta que se avecinaba en la capital, Victoria Federica fue una de las primeras en llegar. Aunque no lo hizo sola. Y es que, después de mucho tiempo alejado del foco mediático, Froilán también quiso disfrutar de esta jornada histórica. El joven lleva viviendo en Abu Dabi desde principios de 2023 y han sido escasas las apariciones públicas que ha protagonizado en nuestro país desde entonces. Es por ello por lo que, siendo fiel a su estilo discreto, ha preferido no dar declaraciones a la prensa, limitándose a señalar que «todo está bien» en su vida.

Por otro lado, Tana Rivera también disfrutó de la faena de su chico, Roca Rey. Lo hizo desde la grada y arropada por varios amigos, aunque, en esta ocasión, su padre, Francisco Rivera, no estuvo presente — a pesar de la buena relación que ha desvelado, en más de una ocasión, que mantiene con el que ya se puede decir que es un yerno—.

En el ámbito político, Isabel Díaz Ayuso se dio un gran baño de masas a su llegada. No tuvo problema en atender a los medios y revelar que la visita del Papa había sido «todo un orgullo» y algo «precioso» para la ciudad. En su caso, aguantó hasta el final a pesar de la lluvia, compartiendo paraguas con Curro Vázquez, uno de los mayores toreros de la historia de la lidia de nuestro país. Junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid también se encontraban Borja Carabante, delegado del Área del Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y José María Álvarez del Manzano, ex alcalde de Madrid.

José Ortega Cano tampoco faltó a la corrida, así como tampoco lo hicieron Santiago Pedraz y Elena Hormigos, Emiliano Suárez, Tito Pajares, Jaime Martínez Bordiú, Luis Alfonso de Borbón, Carmen Posadas, Sergio Ramos y su hermano René, Pedro Trapote, Begoña García Vaquero o Luis Miguel Rodríguez alias El Chatarrero, entre otros muchos.