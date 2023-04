La madre de la víctima de una cirugía mal hecha: «Mi hija ha intentado suicidarse hasta cinco veces»

Mari Carmen Rodríguez Ortiz, la mujer de 50 años que ha denunciado a la sanidad valenciana tras someterse hace cuatro a una cirugía que le cambió la vida y de cuyas consecuencias aún no se ha recuperado, ha intentado suicidarse cinco veces. En cuatro ocasiones, intentó tirarse por la ventana de su vivienda, un cuarto piso. Quién lo relata es su madre, la mujer que ha evitado en otras tantas ocasiones la muerte segura de su hija. Esa madre se llama Mari Carmen Ortiz Pérez. Y vive, al borde de la desesperación, también, el drama que aplasta a su propia hija: «Mi hija ha intentado suicidarse hasta cinco veces: esto no se lo doy a pasar a nadie».

PREGUNTA.- Para una madre, lo que está ocurriendo con su hija debe ser muy duro.

RESPUESTA.- Así es. Muy duro.

P.- ¿Cómo es el día a día con ella?

R.- Hay veces que le reniego. Otras, nos reímos muchos. De todo. Ella me reniega a mí también. Llora mucho. Y yo le digo: «Mari Carmen, no llores tanto».

P.- ¿El problema de su hija le ha repercutido en algún episodio de ansiedad?

R.- Sí. Se me pone aquí una cosa que… en el pecho. Tengo que tomar tilas. O me da ella una pastilla. Pero sí.

P.- ¿Qué diferencia hay de Mari Carmen de antes a la de después de la cirugía?

R.- Del cielo a la tierra. Mucho. Ella, aunque estuviera muriéndose, su sonrisa de la boca no se le iba. Y ahora es muy diferente. La entiendo. ¡Si yo la entiendo!

P.- Los peores momentos han sido los cinco intentos de suicidio?

R.- Eso no se lo doy a nadie a pasar. Se pasa muy mal. Yo me acuesto y, a veces, estoy a ver si oigo las persianas. A veces las oigo, de arriba o de abajo (los otros pisos del edificio). Y salgo. Abro la puerta de la habitación. La veo en la cama y me salgo. Tiene la persiana cerrada.

P.- ¿Cómo fueron aquellos episodios de intento de suicidio de Mari Carmen?

R.- Oía la persiana y salí. Mari Carmen estaba asomada. Le preguntaba qué hacía ahí. Me contestó que estaba mirando a ver si había algún coche debajo. Y le pregunté: ¿un coche debajo, para qué?. Y la vi como subía la pierna encima de la calefacción. Le dije: «Baja de ahí, que te voy a estrellar. ¿Que te vas a tirar?… ¿Tú no sabes el… que me dejarías a mí y a tu hijo?». Me respondió que ella no quería vivir así: «Si se lo digo a mis amigas me dan la razón». Y le contesté: «Todas las que te dan la razón no eres hija de ellas. Y al no ser hija de ellas, ni hermana, ni nada, te dan la razón. Pero yo no te puedo dar la razón».

P.- ¿Va usted al psicólogo con ella?

R.- Ella ha ido a Valencia a un psiquiatra. Pero es que son 180 euros la visita. ¿De dónde? Si las pagas de viuda son muy pequeñas. Nunca me ha pasado lo que me está pasando ahora. Nunca he tenido dinero. Pero, ahora, es una cosa seria. Unas veces pago con la tarjeta de ella. Y otras, con la mía. Y si veo que a ella le queda poco, pago con una tarjeta que tengo yo que, cuando me lo quitan, ya he cobrado el mes siguiente. Pero cuando me la quitan digo, madre mía, ¿qué he cobrado este mes? Si no me queda nada. Es que está todo muy caro. Ella iba antes a los de aquí. Pero es que, ahora, están denunciados los de aquí. Los ha denunciado otro señor. Pero, también la hinchaban a pastillas.

P.- ¿Cuál sería su sueño con su hija?

R.- Qué se cumpliera la Justicia. Qué le dieran para poder seguir viviendo. Y qué anduviera. Pero es que lleva muy mala marcha el juicio. Si alguien pudiera hacer algo…

P.- ¿Es lento?

R.- Lento… El abogado, que lo llamas y no te contesta. No te dice cómo va.