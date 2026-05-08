El ex alto comisionado sigue la estela de Sánchez: no irá a la comisión que investiga la DANA en Valencia

El que fuera alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA del Gobierno de Pedro Sánchez, José María Ángel Batalla, ha seguido la estela del presidente del Gobierno y ha rechazado acudir a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la riada del 29 de octubre de 2024. Ángel Batalla afirma en un extenso escrito que la citada comisión «no está habilitada» para solicitar su comparecencia en base a que el control parlamentario de las comisiones de los parlamentos autonómicos tiene que circunscribirse a los órganos y representantes de la propia comunidad. Es decir, lo mismo que alegaron todos y cada uno de los miembros del Gobierno, empezando por el propio Sánchez, para declinar su asistencia a la citada comisión cuando fueron convocados. Había sido citado a comparecer ante la comisión de investigación de la DANA en las Cortes Valencianas este lunes, 11 de mayo. No irá.

José María Ángel Batalla fue designado alto comisionado para la reconstrucción tras la DANA por el Gobierno de Sánchez. Pero tuvo que dimitir el 31 de julio del pasado año 2025 tras la revelación de que utilizó un título universitario falsificado para lograr su plaza como funcionario en la Diputación de Valencia. En paralelo, y a nivel orgánico, Ángel Batalla fue presidente del PSOE valenciano con Diana Morant, la actual secretaria general de los socialistas valencianos. Y también tuvo que dimitir por el motivo antes expuesto.

Antes que Ángel Batalla, han rechazado acudir a la comisión de la DANA el citado Pedro Sánchez; su delegada en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé; la ex ministra Teresa Ribera; las ministras Margarita Robles y María Jesús Montero; el ministro Fernando Grande-Marlaska y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, entre otros.

Así, se da la paradoja de que mientras los representantes del Gobierno valenciano han acudido a la comisión de la DANA en el Congreso de los Diputados sin poner la más mínima pega y han respondido a cuantas preguntas se les ha hecho allí, los miembros del Gobierno han rechazado acudir a las Cortes Valencianas.

Este viernes, el Grupo Parlamentario de Vox en las Cortes Valencianas ha denunciado que «estamos ante un ejemplo más de otro cargo del Partido Socialista que ha optado por no participar» en la comisión de investigación.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Fernando Pastor, ha manifestado que la ausencia de Ángel Batalla «confirma el boicot del Gobierno de Sánchez a la comisión de la DANA».