Detenido un pederasta que drogaba y abusaba de un menor con discapacidad auditiva. El abusador era amigo de la familia del menor y obligaba al pequeño a ver vídeos pornográficos y consumir estupefacientes.

El último informe de Save the Children, una entidad privada sin ánimo de lucro cuya finalidad es la defensa activa de los derechos del menor, alertaba hace escasamente 10 días de que ocho de cada diez abusos sexuales a menores eran perpetrados en el entorno de la víctima. No le faltaba razón. Un varón, 31 años ha sido detenido en una localidad de Valencia por abusar sexualmente de un menor de 11, que sufría de discapacidad auditiva. El adulto obligaba al menor a ver vídeos de contenido pornográfico y a consumir sustancias estupefacientes. No ha trascendido, sin embargo, la nacionalidad del abusador. Una persona considerada ‘amiga’ de la familia.

La investigación se puso en marcha a raíz de la denuncia del progenitor del menor. El ahora detenido había convivido con la familia de modo esporádico desde marzo del pasado año, en el inicio del confinamiento. Y todo apunta a que fue en ese tiempo cuando comenzó a perpetrar sus abusos. Las Unidades de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional llevaron a cabo una minuciosa investigación que arrojó datos trascendentes para la posterior detención, como que parte de los abusos pudieron cometerse en otro domicilio, donde el menor no sólo era obligado a ver vídeos de contenido pornográfico, sino que además, también, recibía sustancias estupefacientes por parte del abusador con el fin de anular su voluntad. El detenido no tiene antecedentes y se le acusa de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores. El juez ha decretado su ingreso en prisión.

Durante el pasado año, 2020, el 13,47% de los casos contra la libertad sexual de un niño o una niña se produjeron en la Comunidad Valenciana. Es decir, que poco más de 13 de cada 100 abusos a menores se produjeron en territorio valenciano. En cifras absolutas, en 2020, de las 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tuvieron como víctima a un niño o una niña, 766 se interpusieron en territorio valenciano, según el análisis realizado por Save the Children en torno a este tema. De ellos, un total de 379 tuvieron como marco la Provincia de Valencia y 289 la de Alicante. En Castellón, se presentaron 89 denuncias por abusos y agresiones sexuales a menores. Ese informe tuvo eco en la Comisión de Igualdad de las Cortes Valencianas a través de una alusión de la diputada popular Marisa Mezquita cal documento donde se alerta de que cuando un o una menor ha sido víctima de violencia ya hemos llegado tarde como sociedad.

En el ámbito de la Administración Pública, el Parlamento Europeo ha iniciado recientemente una investigación acerca de la gestión de la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra en los centros de menores tutelados. Esa investigación se originó a raíz de la denuncia del Partido Popular, que recopiló varios casos que tenían como víctimas a menores de esos centros. Entre ellos, el de la menor abusada por el ahora ex marido de la propia Oltra.