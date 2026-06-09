Atracan encapuchados una gasolinera en Monforte (Alicante) y aparece quemado el coche en que huyeron

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han detenido a un varón de nacionalidad española y 49 años como presunto autor del robo de madrugada en una gasolinera en el término municipal de Monforte del Cid (Alicante), junto a un cómplice. El asalto fue perpetrado el pasado 15 de marzo. Los asaltantes entraron encapuchados en el local. Una vez dentro, intimidaron a la empleada con un arma blanca. Luego, se hicieron con el botín y se marcharon, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional para el detenido. La operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Los ladrones sustrajeron una cantidad de cerca de 500 euros de la caja registradora de la estación de servicio asaltada. Luego, huyeron del lugar de los hechos en un coche que había sido robado antes del atraco en la localidad de Petrer, cerca de Monforte. Más tarde, el vehículo apareció calcinado en la Tafalera, en Elda, lo que obligó a los investigadores a efectuar una minuciosa inspección para obtener indicios que guardaran relación con los hechos.

Ante la gravedad de los hechos, el área de investigación de la Guardia Civil de Novelda (Alicante) y el Grupo de Investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría de la Policía Nacional de Elda-Petrer desarrollaron conjuntamente una operación, denominada Basint por la Guardia Civil y Oxford por la Policía Nacional.

Las indagaciones han permitido capturar a uno de los presuntos autores en una calle de Elda (Alicante), que es el detenido por un presunto delito de robo con violencia e intimidación, un delito de robo o hurto de uso de vehículo y un delito de daños.

El detenido ha sido puesto a disposición del Tribunal de Instancia de guardia de Elda, que ha decretado su ingreso inmediato en prisión. No obstante, la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.