El prodigio que nadie vio venir: la perovskita española ya mira de tú a tú a los paneles solares de China

Mientras los paneles solares convencionales provenientes de China acaparan el 80% del mercado global, una investigación liderada por el instituto madrileño IMDEA Nanociencia acaba de presentar una alternativa que no solo iguala la eficiencia del silicio, sino que resuelve su mayor punto débil: la degradación.

Según datos recientes, esta nueva perovskita ha alcanzado una estabilidad que hasta hace poco parecía inalcanzable para los materiales orgánicos. El avance, nacido de una colaboración internacional entre España, Suiza y Corea del Sur, se centra en el diseño de moléculas denominadas spiro-fenotiazinas.

Este componente es vital para el transporte de huecos en la célula solar, loq que permite que la perovskita española alcance una eficiencia certificada del 25,2%. Con este número, la tecnología desarrollada en laboratorios madrileños se sitúa a un paso del récord mundial de 26,7% y supera con creces el 18% que promedian los módulos comerciales que importamos de China.

¿Qué hace diferente a esta perovskita frente a la tecnología china?

La clave del descubrimiento está en una molécula específica llamada PTZ-Fl, la cual actúa como un escudo térmico y químico. El mayor problema de las células de perovskita siempre fue su fragilidad ante el calor y la humedad, factores que las hacían poco aptas para la comercialización a gran escala.

No obstante, este nuevo material desarrollado por el equipo del profesor Nazario Martín en IMDEA Nanociencia mantiene el 80% de su rendimiento tras 1000 horas de operación continua.

Esta resistencia resulta fundamental si comparamos el panorama con las exportaciones de China. El gigante asiático domina la cadena de suministro de obleas, celdas y paneles ensamblados, basando su poderío en el silicio monocristalino.

Sin embargo, la perovskita española permite modificar sus propiedades químicas con una versatilidad que el silicio no posee. Al utilizar la variante PTZ-Fl, los investigadores han logrado que el litio, un elemento necesario pero dañino para la estabilidad del panel, se mantenga atrapado y no migre, evitando así la muerte prematura de la célula solar.

El fin de los paneles solares chinos

Hasta ahora, muchos récords de eficiencia se lograban en muestras minúsculas, casi imposibles de replicar en un tejado. La investigación publicada en la revista Advanced Materials rompe esta barrera al presentar un mini-módulo de 25 cm² con una eficiencia del 22,1%.

Fabricar paneles solares de mayor tamaño suele implicar una pérdida drástica de energía, pero la perovskita española mantiene el tipo incluso en formatos más grandes, demostrando que su escalabilidad industrial es una realidad tangible.

Los dispositivos han superado pruebas de fuego bajo el protocolo ISOS-D-1, conservando un 95% de su eficiencia tras 3600 horas de exposición a condiciones exigentes. Mientras tanto, el mercado sigue dependiendo de los datos de exportación que monitoriza la administración de aduanas china, donde el volumen de negocio se mide en miles de millones de dólares, pero la innovación parece haberse estancado en materiales pesados y procesos de fabricación costosos.

El mercado energético de los paneles solares actuales

El profesor Nazario Martín destaca que estos materiales son sumamente atractivos para el sector privado porque ofrecen un rendimiento superior al de los paneles tradicionales. Además, la capacidad de estas perovskitas para fabricarse mediante procesos en disolución abarata los costes de producción de forma radical, permitiendo crear paneles ligeros, flexibles y semitransparentes.

A diferencia del silicio que llega desde los puertos asiáticos, que requiere altas temperaturas y procesos complejos, esta tecnología madrileña propone una fabricación más rápida y sostenible. La posibilidad de combinar estas capas finas con el silicio actual permitiría una generación híbrida de paneles solares que podría jubilar definitivamente a los modelos menos eficientes de China.