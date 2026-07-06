Parece una simple mosca pero este insecto gigante asusta hasta a los caballos: mide 2,5 cm y no pica como los mosquitos, corta la piel para beber la sangre

Los insectos de gran tamaño suelen despertar una mezcla de fascinación y temor, especialmente cuando su aspecto resulta imponente o su comportamiento afecta directamente a animales y personas. En Europa Central existe una especie que reúne ambas características y que, cada verano, vuelve a convertirse en protagonista de numerosos problemas en zonas rurales. Se trata del tábano gigante oscuro, conocido científicamente como Tabanus sudeticus, un insecto gigante cuya presencia impone por su tamaño, el intenso zumbido que produce durante el vuelo y la dolorosa forma en la que las hembras obtienen la sangre que necesitan para reproducirse.

Aunque muchas personas lo confunden con una mosca de grandes dimensiones o incluso con una avispa debido a su aspecto robusto, el Tabanus sudeticus pertenece a un grupo muy diferente de insectos. Su nombre hace referencia a los montes Sudetes, situados entre la República Checa y otros territorios de Europa Central, donde esta especie es especialmente conocida. A pesar de la preocupación que genera su mordedura, los especialistas recuerdan que no suele buscar a los seres humanos como primera opción, ya que sus huéspedes preferidos son el ganado vacuno y los caballos. Aun así, su impresionante aspecto y la intensidad de sus mordeduras han contribuido a convertirlo en uno de los insectos más temidos durante los meses de verano.

El insecto gigante que asusta en Europa Central

Como informa un artículo publicado en Medium Seznam, el Tabanus sudeticus está considerado la mosca más pesada de Europa. Los ejemplares adultos alcanzan entre 2 y 2,5 centímetros de longitud, una medida que lo sitúa muy por encima de la mayoría de los dípteros presentes en el continente. Su cuerpo es ancho y robusto, con una coloración oscura que se combina con pequeñas marcas triangulares más claras en el abdomen.

Otro rasgo característico son sus ojos de color marrón oscuro, uniformes y sin las llamativas franjas iridiscentes que presentan otras especies de tábanos de menor tamaño. Su potente musculatura también explica el intenso zumbido grave que produce cuando vuela, un sonido perfectamente reconocible que suele alertar tanto a las personas como a los animales antes incluso de que el insecto se acerque.

Una forma de alimentarse muy diferente

A diferencia de los mosquitos, que perforan la piel mediante una estructura similar a una aguja, las hembras del tábano gigante utilizan unas mandíbulas afiladas que funcionan como pequeñas cuchillas. En lugar de pinchar directamente, realizan un corte superficial sobre la piel para provocar una pequeña hemorragia y alimentarse de la sangre que brota de la herida.

Este mecanismo convierte la mordedura en una experiencia especialmente dolorosa. Además del daño inicial, la lesión puede provocar inflamación, picor e incluso favorecer infecciones si no se mantiene una adecuada higiene de la zona afectada. Los machos, por el contrario, no se alimentan de sangre, ya que sobreviven gracias al néctar y otras sustancias vegetales.

Las víctimas favoritas del insecto gigante no son las personas

Pese a la fama que rodea a esta especie, los expertos insisten en que el ser humano no constituye su objetivo principal. Las hembras muestran una clara preferencia por animales de gran tamaño como vacas, caballos y otros mamíferos presentes en explotaciones ganaderas o zonas de pastoreo.

Estos animales ofrecen una superficie corporal mucho mayor y permanecen durante largos periodos en espacios abiertos, facilitando la alimentación del insecto. Solo cuando las condiciones son favorables o escasean sus huéspedes habituales puede acercarse a las personas, especialmente si estas permanecen cerca de praderas húmedas o áreas con abundante vegetación durante los meses estivales.

Dónde vive y cuándo aparece

El tábano gigante oscuro está ampliamente distribuido por la República Checa y otras regiones de Europa Central. Prefiere hábitats húmedos, como pastizales próximos a ríos, lagunas, humedales y bordes de bosques, donde las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de sus larvas.

Su actividad se concentra durante el día y alcanza su punto máximo entre junio y agosto. Las tardes soleadas, con temperaturas elevadas o previas a una tormenta, suelen ser especialmente favorables para observar ejemplares adultos en pleno vuelo. Precisamente durante ese periodo aumentan también las molestias para el ganado y las consultas relacionadas con sus mordeduras.

Según explica el Museo de Historia Natural de Londres, los tábanos desempeñan un papel ecológico relevante, aunque determinadas especies pueden convertirse en importantes parásitos temporales de mamíferos cuando necesitan sangre para completar su ciclo reproductivo.

Un insecto gigante que merece respeto, pero no alarmismo

El impresionante aspecto del Tabanus sudeticus ha dado lugar a numerosas exageraciones en internet, donde a menudo se presentan imágenes fuera de contexto o se atribuyen capacidades que realmente no posee. Aunque su mordedura resulta dolorosa y puede generar molestias durante varios días, este insecto no busca atacar de forma deliberada a las personas ni representa un peligro comparable al de otros animales venenosos.