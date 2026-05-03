Nadie lo tenía en mente pero es capaz de generar energía infinita y a un coste diez veces menor que la eólica

China ha creado una turbina eólica voladora capaz de crear energía infinita a 2.000 metros de altura. Este nuevo sistema tiene la capacidad de capturar vientos más fuertes por encima de las turbinas convencionales. Este descubrimiento ha dado la vuelta al mundo y puede suponer un antes y un después en lo que respecta a las renovables. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre la nueva turbina voladora de China que puede crear energía infinita.

China se está confirmando como la potencia mundial en desarrollo tecnológico y desde Pekín están aplicando estos avances a la sostenibilidad del medio ambiente. El último invento al respecto que llega desde el gigante asiático tiene que ver con una turbina eólica voladora que es capaz de generar energía infinita. ¿Cómo? Todo ello gracias a una megaconstrucción a 2.000 metros de altura que es capaz de acaparar rachas más fuertes de viento y producir así más y menor energía limpia.

El primer día de esta turbina eólica voladora fue a principios de año en el suroeste de China, concretamente en la población de Yibin, en la provincia de Sichuan. Ahí tuvo lugar el primer día de esta megaconstrucción que se puso a 2.000 metros de altura, cuyo nombre es S2000 Sistema de Energía Eólica Aerotransportada en la Estratosfera, y está llamado a ser una revolución china en lo que tiene que ver con la producción de una energía más limpia.

La turbina voladora y la energía infinita

S2000 SAWES es el nombre coloquial con el que se conoce a esta turbina eólica voladora que mide 60 metros de largo y 40 de ancho. Situada a 2.000 metros de altura, tiene capacidad para capturar vientos más fuertes que soplan muy por encima de las turbinas convencionales que están plantadas en la tierra.

South China Morning Post publicó un artículo en el que informó que tardó alrededor de media hora en ponerse a 2.000 metros de altura y además generó 385 kilovatios hora en las pocas horas en las que duró esta prueba realizada el pasado mes de enero. «Es como envolver el viento por todos lados, restringiendo el flujo de aire dentro de este conducto para que las aspas capturen la mayor cantidad de viento posible», ha dicho Weng Hanke, director técnico de un proyecto que puede ser una revolución en lo que tiene que ver con la energía limpia en China. «La energía eólica de gran altitud es una fuente poderosa y poco explotada. Cuando estos sistemas se instalen a gran escala, la electricidad podrá costar lo mismo que la eólica convencional», contó.

Sawes Energy Technology es la empresa que ha desarrollado este proyecto y Dun Tianrui, CEO y diseñador jefe, ha hecho una valoración sobre a lo que puede llegar esta turbina voladora. «En su nivel de producción actual, una hora de operación puede generar suficiente electricidad para cargar completamente aproximadamente 30 vehículos eléctricos de alta gama desde cero hasta el lleno», ha contado a los medios de comunicación en China.

Así que con S2000 SAWES China pondrá una turbina eólica gigante a 2.000 metros de altura para poder capturar rachas más fuertes de viento con el objetivo de generar energía infinita. El futuro ya es presente en el gigante asiático.