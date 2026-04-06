Nadie da crédito pero los astronautas de Artemis II están haciendo las fotos desde el espacio con un móvil y es este modelo

El histórico despegue del cohete SLS el pasado 1 de abril no solo marcó el inicio de la travesía lunar de la misión Artemis II, sino que también llevó al espacio un dispositivo cotidiano en la Tierra: un móvil iPhone 17 Pro Max. El teléfono más avanzado de Apple acompaña a los cuatro astronautas en su viaje, convirtiéndose en una herramienta clave para documentar la experiencia.

El uso de smartphones comerciales en misiones orbitales es una práctica muy poco habitual en la NASA. Para garantizar la seguridad del vuelo, el dispositivo opera con restricciones estrictas, careciendo de conexión a Internet y Bluetooth.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ya había anticipado esta medida en febrero a través de redes sociales. Su objetivo era proporcionar a las misiones Crew-12 y Artemis II tecnología moderna para que los astronautas pudieran captar momentos personales y generar contenido divulgativo. A su vez, subrayó que la agencia hizo un esfuerzo para homologar este hardware moderno en un tiempo récord.

Tobias Niedervieser, investigador de BioServe Space Technologies, relató a The New York Times que el visto bueno para el iPhone 17 Pro Max requirió de un protocolo compuesto por cuatro fases: evaluación del dispositivo por parte de un comité de seguridad, análisis detallado de posibles riesgos, desarrollo de estrategias para mitigar dichos peligros y exigentes pruebas de funcionamiento.

Además, el diseño del propio teléfono juega a su favor, ya que está protegido en ambas caras por la tecnología Ceramic Shield 2, la cual Apple promocionó en septiembre como la cubierta de cristal más resistente del mercado móvil.

Owen Sparks, periodista especializado, compartió un fragmento de la transmisión oficial en el que se observa cómo un astronauta guardaba el iPhone 17 Pro Max en un bolsillo de su pierna poco antes del despegue. Un día después, publicó nuevas imágenes donde se veía a la tripulación pasándose el móvil en plena gravedad cero.

Este móvil no es la única herramienta audiovisual a bordo de la Artemis II. Según The New York Times, la expedición también cuenta con equipo fotográfico tradicional y de acción, incluyendo dos cámaras Nikon D5 y cuatro GoPro Hero 11.

Curiosamente, el medio estadounidense también señala que Apple no obtuvo ninguna participación en los trámites de homologación de la NASA. Sin embargo, la compañía ha aprovechado la ocasión para destacar el hito que supone que uno de sus teléfonos haya cumplido, de forma independiente, con todos los requisitos necesarios para operar en el espacio de forma prolongada.