Misteriosos agujeros de 2500 años de antigüedad están apareciendo por toda Dinamarca, ahora los arqueólogos buscan respuestas

Los mejores arqueólogos del mundo siguen buscando respuestas a los misteriosos agujeros descubiertos hace años en Dinamarca. Estas señales del pasado, que tienen más de 2.500 años de antigüedad, ahora son objeto de estudio por parte de los expertos de la Universidad de Copenhague, que están buscando una explicación para conocer cuál era el fin de esta práctica realizada en estas tierras hace miles de años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los misteriosos agujeros que vienen apareciendo en Dinamarca en los últimos años.

Dinamarca sigue buscando una respuesta a los misteriosos agujeros que fueron descubiertos en la década de los sesenta distribuidos por todo el país. A este fenómeno se le apodó cinturón de agujeros y los primeros fueron hallados en la ciudad de Grønbæk en Ringkøbing-Skjern. Las primeras excavaciones descubrieron una serie de agujeros de alrededor de 40 centímetros de profundidad que formaban una fila de seis metros de ancho y que se podían extender durante kilómetros. Así por todo el país.

Los primeros estudios hechos por los arqueólogos hace décadas dejaron constancia de que estos misteriosos agujeros fueron hechos a principios de la Edad de Hierro, por lo que, hablando de años, se situarían en torno al 300 a. C. A los primeros hallazgos se sucedieron otros hasta dar con 50 cinturones de agujeros formados por todo el territorio de Dinamarca. Ahora los expertos andan rompiéndose la cabeza para dar con el motivo de estos misteriosos agujeros en los que, por ejemplo, no cabría una persona.

Los misteriosos agujeros en Dinamarca

Ahora, 30 estudiantes de arqueología de la Universidad de Copenhague concentran sus esfuerzos en intentar dar una respuesta a una pregunta que se hacen desde hace décadas en todo el país. ¿Para qué sirven los misteriosos agujeros de Dinamarca? «Los agujeros eran demasiado pequeños para enterrar a alguien, así que no eran lugares de enterramiento», ha asegurado Henriette Lyngstrøm, investigadora del Instituto Saxo de la Universidad de Copenhague, en declaraciones que recoge el medio local Forskning.no y que fueron publicadas recientemente por Videnskab.

«Tal vez se usaban como defensa. Tal vez para almacenar alimentos. Hay muchas hipótesis sobre por qué se excavaron. Pero no tenemos una respuesta definitiva», ha pronunciado esta experta mientras se llevan a cabo tareas de investigación en las que los estudiantes están fabricando herramientas que ayuden a excavar estos lugares y encontrar una explicación a los motivos que llevaron a los antepasados que vivían en la Edad de Hierro a dejar estas huellas para la eternidad.

«Se han encontrado fragmentos de cerámica y el fondo de una vasija de arcilla en un cinturón de agujeros», informa a este medio Angelyn Sørensen, estudiante de máster en arqueología prehistórica. «Puede interpretarse de varias maneras. Una interpretación podría ser que los agujeros se usaban para almacenar alimentos, es decir, como una especie de refrigerador», aseguró a este medio local, poniendo encima de la mesa un argumento que puede ser el motivo principal de la construcción de estos agujeros.

Para ello se realizaron pruebas con un trozo de pollo que se introdujo en una cerámica y se comprobó que la temperatura estuvo estable durante el proceso. «Puede que fuera algo estacional, por ejemplo, en otoño, cuando generalmente hace más frío», confesó la estudiante. «La función de refrigeración sigue siendo una posibilidad», apuntó. Mientras tanto, otros estudiantes intentan verificar qué elementos se utilizaron para la construcción de estos agujeros y abren otra hipótesis: «Que los cinturones de agujeros también eran estructuras defensivas, así que eso también debe ser comprobado».