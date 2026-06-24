Lo que Darwin no pudo resolver en toda su vida acaba de tener respuesta: el misterio de cómo se activa la planta carnívora

Antes de que existieran las cámaras de alta velocidad, los sensores microscópicos y los sofisticados laboratorios modernos, una planta ya había conseguido desconcertar a algunos de los científicos más brillantes del mundo. La venus atrapamoscas, una especie capaz de capturar insectos en apenas una fracción de segundo, fascinó durante décadas a Charles Darwin. El naturalista británico dedicó años a estudiar las plantas carnívoras y llegó a considerarlas entre los organismos más extraordinarios de la naturaleza. Analizamos el misterio de cómo se activa la planta carnívora.

Sin embargo, ni siquiera él logró resolver uno de los mayores enigmas que escondía esta peculiar especie: cómo era capaz de cerrar sus trampas con tanta rapidez sin disponer de músculos ni estructuras similares a las de los animales. Más de un siglo después, la ciencia ha conseguido arrojar luz sobre ese misterio. Un equipo internacional de investigadores ha identificado el mecanismo exacto que permite a la venus atrapamoscas activar su espectacular sistema de captura. El hallazgo no solo ayuda a comprender mejor el funcionamiento de una de las plantas más sorprendentes del planeta, sino que también abre nuevas preguntas sobre su evolución.

El misterio de cómo se activa la planta carnívora

El descubrimiento demuestra, una vez más, que el mundo vegetal está lejos de ser pasivo y que muchas especies esconden estrategias complejas para sobrevivir en entornos donde los recursos son escasos. Lo que comenzó como una curiosidad para Darwin se ha convertido hoy en un fascinante desafío científico.

Las plantas carnívoras siempre han ocupado un lugar especial dentro del reino vegetal. A diferencia de la mayoría de las especies, no dependen únicamente de la fotosíntesis para obtener nutrientes. En determinados hábitats, especialmente en suelos pobres en nitrógeno y fósforo, algunas desarrollaron mecanismos capaces de complementar su alimentación mediante la captura de pequeños animales.

Entre todas ellas, la venus atrapamoscas (Dionaea muscipula) destaca por su extraordinaria capacidad para cerrar sus hojas a gran velocidad. Como explica una publicación de la National Wildlife Federation, sus trampas tienen forma de mandíbula y poseen pequeños pelos sensoriales que actúan como detectores de movimiento. Cuando un insecto entra en contacto con ellos, desencadena una reacción que termina con la presa atrapada en el interior.

Esta habilidad convirtió a la planta carnívora en uno de los grandes objetos de estudio de Darwin, quien dedicó numerosas páginas de su obra Insectivorous Plants a analizar su comportamiento.

El enigma que intrigó a Darwin

Durante años, los científicos comprendieron cómo se activaba la trampa de la planta carnívora, pero no qué ocurría exactamente dentro de la hoja para generar un movimiento tan rápido. El problema era evidente: las plantas no tienen músculos ni articulaciones capaces de producir movimientos instantáneos como los animales.

Según explica la revista científica Nature, la velocidad de cierre de la venus atrapamoscas representa uno de los movimientos más rápidos conocidos en el reino vegetal. El reto consistía en averiguar cómo lograba deformar sus tejidos en apenas un segundo.

La cuestión resultaba aún más intrigante porque las células vegetales están rodeadas por paredes rígidas de celulosa que, en teoría, limitan enormemente su capacidad de movimiento.

La clave estaba en las paredes celulares

La respuesta llegó gracias a un equipo liderado por investigadores de la Universidad de Aix-Marsella, en Francia. Utilizando técnicas avanzadas para observar el movimiento de calcio, el flujo de agua y las propiedades mecánicas de los tejidos, lograron reconstruir todo el proceso.

Los resultados mostraron que la planta carnívora no se limita a mover agua entre células para modificar la presión interna, como se pensaba anteriormente. En realidad, cuando detecta una presa, libera una señal química basada en iones de calcio que desencadena un cambio mucho más profundo.

La cara externa de la hoja experimenta un reblandecimiento repentino de sus paredes celulares. Al perder rigidez, la tensión acumulada en la estructura se libera de golpe y provoca el cierre instantáneo de la trampa, de forma similar a una flecha que sale disparada cuando se suelta la cuerda de un arco.

Un sistema de precisión sorprendente

La planta carnívora también ha desarrollado mecanismos para evitar falsas alarmas. Un simple contacto no basta para activar el cierre. Primero debe producirse una señal de advertencia cuando un pelo sensorial es rozado. Después, si un segundo pelo recibe otro estímulo en pocos segundos, la planta interpreta que realmente hay una presa presente.

Este sofisticado sistema reduce el riesgo de cerrar la trampa por culpa de la lluvia, el viento o cualquier otro estímulo accidental. Esta estrategia permite ahorrar una enorme cantidad de energía, ya que cada cierre supone un importante coste para la planta.

Las preguntas que todavía quedan abiertas

Aunque el mecanismo ya ha sido identificado, los científicos creen que aún queda mucho por descubrir. Uno de los grandes interrogantes actuales es cómo surgió evolutivamente una estructura tan compleja.

Resolver esa cuestión requerirá estudiar especies emparentadas con la venus atrapamoscas y reconstruir paso a paso la evolución de estas sorprendentes adaptaciones.