Los astronautas de la NASA vuelven hoy a la Tierra tras diez días a bordo de la nave Orion y tras haber hecho historia después de convertirse en los primeros humanos en orbitar la Luna alcanzando el punto más lejano al planeta.

La tripulación de la misión Artemis II -compuesta por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen-, llegarán hoy en el que será uno de los momentos más delicados dado que la cápsula en la que viajan descenderá a una velocidad de 10.600 metros por segundo y llegando a alcanzar velocidades próximas a los 40.000 kilómetros por hora.

Se espera que los astronautas alcancen la costa de San Diego, en Florida, sobre las 02:07 horas de la madrugada de éste sábado (horario peninsular).