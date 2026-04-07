La misión Artemis II ya ha marcado un hito histórico para la exploración espacial: despegó el 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy como la primera misión tripulada del programa Artemis y el primer vuelo con astronautas alrededor de la Luna en más de 50 años. A bordo viajan Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.Es un trayecto de unos diez días que sirve para probar en condiciones reales de espacio profundo el cohete SLS, la nave Orion y sus sistemas de soporte vital, un paso imprescindible antes de volver a llevar humanos a la superficie lunar.El logro de Artemis II no es solo simbólico, sino técnico y estratégico: la NASA la presenta como la misión que valida las capacidades necesarias para las futuras expediciones lunares y para el salto posterior hacia Marte. Además de reabrir la ruta tripulada a la Luna, la misión ha batido ya el récord de mayor distancia recorrida por seres humanos desde la Tierra, superando la marca del Apollo 13. Asimismo, ha devuelto a una tripulación al entorno lunar por primera vez desde la era Apolo, consolidando así el regreso de la exploración humana al espacio profundo.