Las increíbles imágenes de la Tierra y la cara oculta de la Luna que deja la misión Artemis II

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Esta imagen fue capturada a las 18:41h del 6 de abril de 2026, apenas tres minutos antes de que la nave espacial Orion y su tripulación se ocultaran tras la Luna y perdieran contacto con la Tierra durante 40 minutos antes de emerger al otro lado. (Foto: NASA)