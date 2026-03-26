Hallazgo científico que reescribe la historia: descubren en Canarias un hongo capaz de combatir las plagas

Descubren en Canarias un hongo que es capaz de combatir las plagas, este hallazgo científico reescribe la historia por completo. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán de lleno. En estos días en los que realmente cada elemento cuenta, cada vez necesitamos buscar elementos naturales que acaben marcando un futuro de autosuficiencia y que nos sirve para poder crear una comida que es el elemento básico de la vida.

Sin la capacidad de poder crear un buen básico que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle cuenta de una manera sorprendente. Es hora de conocer en primera persona qué puede pasar en estos días en los que cada elemento cuenta de una manera especial. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que la ciencia nos dará un respiro. Este hongo capaz de acabar con algunas de las plagas más importantes puede reescribir la historia y quizás darnos aire para un futuro que estará marcado por los cambios en la alimentación.

Reescribe la historia este hallazgo científico

Este hallazgo científico puede acabar siendo el que nos ayude en tiempos complicados. Sobre todo, cuando estamos ante una serie de cambios destacados que pueden afectarnos de lleno, es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que cada detalle cuenta.

La alimentación se ha convertido en un elemento que, sin duda alguna deberemos cuidar, pero también es esencial para un ser humano que se multiplica por momentos. Estaremos ante una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, pueden convertirse en la antesala de algo más.

Cuando se trata de potenciar las cosechas, se necesita mantenerlas a salvo de unas plagas que no sólo son el fin de unos alimentos necesarios para una empresa o autónomo, sino que acabamos desperdiciando determinados alimentos esenciales.

Con el nacimiento de algunos plaguicidas nos hemos enfrentado a otro debate, la capacidad de estos elementos para eliminar las plagas sin causar efectos secundarios sobre este alimento. Sin duda alguna, estaremos ante un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Canarias se convierte en el punto de mira de la comunidad científica, al descubrir un hongo que puede darnos la alimentación saludable que necesitamos.

Descubren en Canarias un hongo capaz de combatir las plagas

Capaz de combatir las plagas este hongo descubierto en Canarias puede cambiarlo todo por completo, teniendo en cuenta lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Un hongo capaz de eliminar determinadas plagas que, sin duda alguna, hasta la fecha nadie hubiera imaginado que podría estar tan cerca y ser tan efectivo.

Tal y como se explica en este reciente artículo publicado en la revista especializada Springer Nature: «Las especies de Trichoderma son hongos del suelo ampliamente distribuidos conocidos por su potencial de biocontrol y propiedades promotoras del crecimiento de las plantas. Sin embargo, la diversidad de Trichoderma en los ecosistemas insulares, como las Islas Canarias, sigue siendo poco explorada. En este estudio, describimos Trichoderma ichasaguae sp. nov., una nueva especie aislada de suelos de rizosfera banana en el suroeste de Tenerife (la isla con la mayor área cultivada del archipiélago canario). La especie se identificó a través de análisis filogenéticos multilocus (ITS, tef1-α, rpb2) y caracterización morfológica detallada. Los análisis filogenéticos revelaron que Trichoderma ichasaguae forma un linaje distinto dentro de la sección Harzianum, estrechamente relacionado con T. hortense, T. rugulosum y T. orarium, pero con una clara diferenciación genética y morfológica. La descripción de Trichoderma ichasaguae amplía nuestra comprensión de la biodiversidad fúngica en las Islas Canarias y subraya la necesidad de más estudios taxonómicos en estos ecosistemas insulares».

Siguiendo con la misma explicación: «Las especies del género Trichoderma (Hypocreaceae, Ascomycota) son ampliamente estudiadas por sus funciones como agentes de control biológico y simbiontes vegetales, debido a su actividad antagónica contra los patógenos de las plantas y su capacidad para promover el crecimiento de las plantas Estos hongos son habitantes comunes de suelos y entornos asociados a plantas, y exhiben una distribución cosmopolita, que ocurre en una amplia gama de ecosistemas con una dependencia mínima de condiciones ambientales específicas. Las Islas Canarias (España), un archipiélago oceánico volcánico ubicado en el Atlántico Norte subtropical cerca del Trópico de Cáncer, frente a la costa africana del Sáhara Occidental, se consideran un laboratorio natural para estudiar la diversificación de especies en los ecosistemas insulares. Tenerife, la más grande de las siete islas principales del archipiélago canario, alberga una flora rica y bien documentada, que incluye aproximadamente el 40% de especies de plantas endemc, de las cuales casi el 20% están catalogadas como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las características bioclimáticas de la isla de Tenerife dan lugar a cinco cinturones de vegetación distintos, dando forma a un mosaico de ecosistemas naturales y agrícolas. Estas condiciones agroclimáticas no solo apoyan altos niveles de biodiversidad, sino que también mantienen sistemas agrícolas intensivos y especializados. Entre estos, el cultivo de plátanos (Musa spp.) es particularmente prominente y representa una de las principales actividades económicas de la región. Al mismo tiempo, tales condiciones ambientales favorecen el desarrollo y la diversificación de las comunidades microbiológicas en los suelos, especialmente en los agroecosistemas, donde los hongos que habitan el suelo como el Trichoderma desempeñan funciones ecológicas esenciales, incluido el ciclo de nutrientes, la promoción del crecimiento de las plantas y el control biológico de los fitopatógenos».