Los geólogos lo tienen claro: la Tierra será un único continente dentro de 200 millones de años (y no es buena noticia)

La Tierra será un único continente dentro de 200 millones de años, y los geólogos lo tienen claro: ese proceso ya está en marcha. Lo que hoy parecen continentes separados terminará fusionándose en una sola masa gigantesca. Pero lejos de ser una curiosidad geológica, los científicos advierten que no es buena noticia para la vida tal como la conocemos.

El pronóstico surge de estudios científicos publicados en la revista Geological Magazine, desarrollados por investigadores como Michael Way, del Instituto Goddard de la NASA, y João Duarte, de la Universidad de Lisboa.

Según estas investigaciones, el planeta atraviesa un ciclo natural: los continentes se separan y vuelven a unirse. Hoy estamos a mitad de ese proceso, que dentro de millones de años culminará en un nuevo supercontinente similar a la antigua Pangea.

La Tierra tendrá un solo continente: el futuro que inquieta a los científicos

Los modelos científicos coinciden en que, dentro de entre 200 y 250 millones de años, las masas continentales volverán a unirse en un único bloque. Este fenómeno responde al movimiento constante de las placas tectónicas, que desplazan los continentes hasta provocar colisiones a escala planetaria.

No hay una única forma posible para ese futuro, pero todas las hipótesis —como Novopangea, Aurica o Amasia— coinciden en un punto clave: la Tierra volverá a concentrar sus tierras emergidas en una sola masa continental.

Cuatro escenarios para el próximo supercontinente

Los científicos manejan al menos cuatro configuraciones posibles. En algunos casos, el océano Pacífico se cerraría mientras el Atlántico se expande; en otros, ambos océanos podrían desaparecer y dar lugar a uno nuevo. Entre los modelos más estudiados aparecen:

Novopangea , considerada una de las opciones más probables.

, considerada una de las opciones más probables. Pangea Próxima , con un supercontinente en forma de anillo.

, con un supercontinente en forma de anillo. Aurica , que ubicaría la masa continental cerca del ecuador.

, que ubicaría la masa continental cerca del ecuador. Amasia, con los continentes concentrados en el hemisferio norte.

Por qué no es una buena noticia para la humanidad

Aunque el fenómeno es natural, sus consecuencias podrían ser devastadoras. La formación de un supercontinente alteraría de forma extrema el clima global, reduciendo las zonas costeras —clave para la biodiversidad— y generando enormes regiones interiores con temperaturas extremas.

Además, los científicos advierten que este proceso podría desencadenar extinciones masivas debido a la transformación de los hábitats y a la competencia entre especies.

Además, el calor extremo, la actividad volcánica y los cambios en la atmósfera podrían hacer que grandes zonas del planeta sean inhabitables para los humanos, poniendo en riesgo la supervivencia de la especie.

Más allá de la incertidumbre sobre cuál será la forma final, hay consenso en algo: la Tierra será irreconocible. La reorganización de los continentes cambiará la circulación oceánica, el clima y los ecosistemas de manera radical.

Incluso factores como la vegetación, los gases de efecto invernadero o la actividad volcánica podrían modificar el equilibrio climático de formas difíciles de prever.

Un cambio que ya ha empezado, aunque no lo percibamos

Aunque este escenario pertenece a un futuro lejano, los procesos que lo harán posible ya están ocurriendo. Las placas tectónicas continúan desplazándose, generando terremotos, formando montañas y modificando lentamente la superficie del planeta.

La transformación es imperceptible en la escala humana, pero constante. Y, según los científicos, forma parte de un ciclo inevitable que, tarde o temprano, volverá a unir todos los continentes en uno solo.