Estupor entre los botánicos: encuentran raras esporas dentro de un fósil del supercontinente Gondwana más antiguo que los dinosaurios

Un equipo de científicos brasileños y alemanes logró extraer y analizar esporas vegetales preservadas intactas dentro del tejido de una planta fósil del período Pérmico, una era anterior a la aparición de los dinosaurios. El hallazgo se produjo en el sur de Brasil, en una región que en aquel momento formaba parte del supercontinente Gondwana.

El estudio obliga a revisar más de medio siglo de conocimiento sobre esta planta. El fósil, descubierto y descrito hace décadas bajo el nombre de Lycopodites riograndensis, permaneció guardado hasta que la microscopía de alta resolución permitió examinarlo de nuevo con un nivel de detalle imposible de lograr en su momento.

Cómo son las esporas encontradas en el fósil de Gondwana

Las esporas pertenecen morfológicamente al género fósil Converrucosisporites y presentan una forma trilete, con un contorno de tendencia triangular y una marca en forma de «Y» en su superficie que se genera cuando la célula madre se divide en cuatro partes antes de liberarlas. Esa cicatriz es uno de los rasgos que permite identificar el grupo de planta al que pertenecieron.

La superficie externa de cada espora, la exina, no es lisa: está cubierta por un relieve de pequeñas protuberancias redondeadas que los especialistas describen como una escultura verrugosa, y que ayuda a precisar la familia exacta de la planta.

Cada espora mide entre 20 y 50 micrómetros de diámetro, un tamaño tan diminuto que sólo un microscopio electrónico permite apreciar sus detalles, y ninguna llegó deformada por la presión de las rocas: conservan su relieve tridimensional intacto dentro de los esporangios originales de la planta.

Qué impacto tiene este hallazgo para la paleobotánica

El nuevo análisis obligó a reclasificar por completo el espécimen, que ahora recibe el nombre de Franscinella riograndensis en lugar de Lycopodites riograndensis. El hallazgo establece además el primer registro de esporas conservadas dentro de una estructura vegetal en toda la Cuenca del Paraná, la región geológica brasileña donde se encontró el fósil original.

El equipo de investigación amplía así el conocimiento sobre la flora que cubría el planeta mucho antes de que los grandes reptiles dominaran la Tierra.

Las técnicas de microscopía empleadas, inexistentes cuando el fósil se desenterró por primera vez hace décadas, abren ahora la puerta a reexaminar otros ejemplares guardados en colecciones de museos con la misma tecnología.

Qué es Gondwana, el supercontinente donde se formó el fósil

Gondwana fue un supercontinente del hemisferio sur que existió desde hace unos 600 millones de años hasta que empezó a fragmentarse, en etapas, a partir de 180 millones de años atrás. En su máxima extensión reunía casi todas las tierras que hoy forman Sudamérica, África, la Península Arábiga, India, Madagascar, Australia, Nueva Zelanda y la Antártida.

Geólogos británicos que trabajaban en la India durante el siglo XIX tomaron el nombre de la región de Gond, y el geólogo austriaco Eduard Suess lo extendió después a todo el antiguo supercontinente austral.

Gondwana colisionó con Laurusia hace unos 335 millones de años para formar Pangea, y se separó de nuevo millones de años después hasta dar lugar a los continentes del sur que conocemos hoy.