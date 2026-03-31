La misión Artemis II, dentro del programa lunar de la NASA, tiene como objetivo principal confirmar la eficacia de los sistemas críticos de la nave Orion y comprobar si, junto con su Módulo de Servicio Europeo, es capaz de mantener de forma segura a una tripulación humana durante un viaje de aproximadamente diez días en el espacio profundo. Éste será un paso clave antes de futuras misiones tripuladas a la superficie lunar. Los científicos estallan de emoción: en 48 horas va a pasar algo que va a cambiar la Tierra para siempre.

Pruebas de sistemas críticos

Uno de los pilares fundamentales de la misión de Artemis II será la confirmación de la eficacia del sistema de soporte vital. La tripulación pondrá a prueba elementos esenciales para la supervivencia en el espacio, como el dispensador de agua, los sistemas de eliminación de residuos, los mecanismos contra incendios y la presurización de la cabina. Todo ello se evaluará en condiciones reales, sometiendo la nave a una auténtica prueba de estrés fisiológico y operativo.

Otro aspecto clave será el rendimiento del escudo térmico de Orion durante la reentrada a la atmósfera terrestre. La cápsula alcanzará velocidades cercanas a los 40.000 km/h, lo que permitirá comprobar la resistencia del sistema en el reingreso más exigente jamás realizado por una nave tripulada. Este test es especialmente importante tras las observaciones de erosión inesperada detectadas en la misión Artemis I.

Además, los astronautas de Artemis II realizarán operaciones de proximidad y maniobras manuales con la etapa de propulsión criogénica ya agotada, lo que permitirá analizar con precisión la capacidad de control y maniobra de la nave en condiciones de espacio profundo.

Ciencia y observación lunar

En su trayectoria alrededor de la Luna, la tripulación volará a una distancia aproximada de entre 6.400 y 9.700 kilómetros de la superficie lunar, lo que les permitirá obtener imágenes de alta resolución y observar directamente la cara oculta del satélite. Estas observaciones serán esenciales para preparar futuras misiones de alunizaje, como Artemis III.

La misión también servirá para probar el sistema de comunicaciones ópticas Orion, basado en tecnología láser, capaz de transmitir vídeo y datos de alta definición a la Tierra a velocidades de hasta 260 megabits por segundo.

Asimismo, se desplegarán varios CubeSats internacionales destinados a estudiar el entorno espacial, la radiación y el clima espacial. Entre ellos se incluyen satélites de Alemania y Arabia Saudita, que ayudarán a comprender mejor cómo estas condiciones afectan a los sistemas electrónicos en el espacio.

Salud y comportamiento humano

Otro de los grandes objetivos de Artemis II es estudiar el impacto del espacio profundo en el cuerpo humano. La misión recopilará datos sobre cómo la radiación y el aislamiento afectan tanto a la fisiología como al comportamiento de los astronautas.

Entre los experimentos más destacados se encuentra el programa Avatar, que utiliza tecnología de órganos en un chip para simular cómo la radiación afecta a tejidos humanos como la médula ósea. También se desarrollará el estudio ARCHeR, centrado en el análisis del sueño, el rendimiento cognitivo y los cambios conductuales de la tripulación mediante dispositivos portátiles.

Además, se realizará un estudio de biomarcadores inmunitarios a partir de muestras de saliva tomadas antes, durante y después del viaje, con el objetivo de analizar cómo los vuelos espaciales afectan al sistema inmunológico humano.

Hitos históricos

Artemis II también marcará varios hitos importantes. La misión permitirá a los humanos viajar más lejos de la Tierra que en cualquier otra ocasión desde el programa Apolo, superando la distancia récord establecida por Apollo 13.

La tripulación estará compuesta por perfiles históricos: la primera mujer en viajar en una misión lunar, la primera persona afrodescendiente en hacerlo y el primer astronauta canadiense en participar en un vuelo de este tipo, lo que refuerza el carácter internacional y simbólico del programa.

En conjunto, todos los datos recogidos durante Artemis II serán fundamentales para el desarrollo de las siguientes etapas del programa Artemis, especialmente las misiones Artemis III y IV, que tienen como objetivo el regreso de los seres humanos a la superficie lunar y el establecimiento de una presencia sostenida en la Luna.