Cielo despejado y grandes montañas rojas: salen a la luz las imágenes de Marte tomadas por la NASA

Las imágenes de Marte tomadas por la NASA revelan un cielo despejado y grandes montañas rojas. Este planeta que puede convertirse en el próximo gran paso para la humanidad, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Los descubrimientos que llegan de un lugar del universo que ahora nos parece muy lejano, pero en su día podría estar más cerca de lo que nos imaginaremos. Estamos ante unas imágenes que pueden convertirse en un referente.

Conocer este nuevo planeta en el que ningún ser humano ha podido poner un pie, pero su tecnología sí. Es hora de saber a medida que se va investigando poco a poco sobre este planeta, lo que nos descubrirá. Estaremos muy pendientes de estos elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Las imágenes de Marte tomadas por la NASA son una auténtica obra de arte que deberemos tener en consideración. Una novedad que estos expertos nos presentan para hacernos una idea de lo que pueden encontrar los primeros humanos que lleguen hasta este planeta rojo, no sin antes pasar por algunas dificultades.

Grandes montañas rojas y cielo despejado

La ciencia ficción nos ha dado una imagen de lo que es el planeta rojo que puede ponernos el pelo de punta. Nos imaginamos un lugar lejano como este con todo lujo de detalle, partiendo de ese color que siempre ha caracterizado a este planeta que hasta la fecha nadie hubiera imaginado que sería de esta forma.

Pese a tener en mente algunos elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Estos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este tipo de descubrimientos que nos hacen ver el mundo con otros ojos, son esenciales.

La tecnología punta que el ser humano ha sido capaz de crear para que llegase a un planeta que está a millones de kilómetros de distancia, funciona. Algo que puede parecer difícil de creer es una realidad que nos impacta con imágenes tan espectaculares como estas.

Una auténtica obra maestra que puede acabar siendo parte de una realidad. Esta imagen de la NASA es la viva imagen de unos cambios que pueden acabar de convertirse en la antesala de algo más. Sin duda alguna, estaremos ante un giro radical que quizás hasta la fecha no hubiéramos imaginado, estas imágenes de la NASA nos explican cómo es Marte en estado puro.

Estas son las imágenes de Marte que la NASA ha publicado

La NASA se encarga de publicar estas imágenes que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Un planeta rojo que puede darnos algunas novedades importantes que hasta el momento desconocíamos. Esta imagen es una muestra más de que se trata de un planeta con muchas similitudes con el nuestro.

Marte comparte muchas similitudes con la Tierra: «A medida que Marte orbita el Sol, completa una rotación cada 24,6 horas, que es muy similar a un día en la Tierra (23,9 horas). Los días marcianos se llaman soles, abreviatura de «día solar». Un año en Marte dura 669,6 soles, que es lo mismo que 687 días de la Tierra. El eje de rotación de Marte está inclinado 25 grados con respecto al plano de su órbita alrededor del Sol. Esta es otra similitud con la Tierra, que tiene una inclinación axial de 23,4 grados. Al igual que la Tierra, Marte tiene estaciones distintas, pero duran más que las estaciones aquí en la Tierra, ya que Marte tarda más en orbitar el Sol (porque está más lejos). Y mientras que aquí en la Tierra las estaciones se distribuyen uniformemente a lo largo del año, durando 3 meses (o un cuarto de año), en Marte las estaciones varían en longitud debido a la órbita elíptica en forma de huevo de Marte alrededor del Sol. La primavera en el hemisferio norte (otoño en el sur) es la estación más larga con 194 soles. El otoño en el hemisferio norte (primavera en el sur) es el más corto con 142 días. El invierno del norte/verano del sur es de 154 soles, y el verano del norte/invierno del sur es de 178 soles».

La geografía de Marte, sigue despertando pasiones: «El Planeta Rojo en realidad tiene muchos colores. En la superficie, vemos colores como el marrón, el dorado y el tostado. La razón por la que Marte parece rojizo se debe a la oxidación, o oxidación, del hierro en las rocas, el regolito («suelo» marciano») y el polvo de Marte. Este polvo se expulsa a la atmósfera y desde la distancia hace que el planeta parezca mayormente rojo. Curiosamente, mientras que Marte tiene aproximadamente la mitad del diámetro de la Tierra, su superficie tiene casi la misma área que la tierra seca de la Tierra. Sus volcanes, cráteres de impacto, movimiento de la corteza y condiciones atmosféricas como las tormentas de polvo han alterado el paisaje de Marte durante muchos años, creando algunas de las características topográficas más interesantes del sistema solares. Marte es el hogar del volcán más grande del sistema solar, Olympus Mons. Eclipsa el pico más alto de la Tierra, el Monte Everest, que se eleva 29.029 pies, o 8.848 metros, por encima de la superficie de la Tierra. Olympus Mons tiene más de 25 millas (es decir, más de 132.000 pies, o 40 kilómetros) de altura desde la base hasta la cumbre, con la base cubriendo un área tan grande como el estado de Arizona».