Hoy, 25 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso, con algunas nubes altas. Aunque se prevén temperaturas en ligero ascenso, no se descartan precipitaciones débiles y aisladas en el litoral al final del día. El viento será moderado del suroeste en la costa, cambiando a flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 25 de marzo

Barcelona: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un suave manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia en la mañana, podrían dejar caer algunas gotas en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados, ofreciendo un ambiente fresco que, sumado a la humedad que alcanzará su punto máximo, hará que el aire se sienta un tanto pesado. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

A medida que el sol se asome por el horizonte a las 6:46, la luz del día se extenderá hasta las 19:08, brindando horas de claridad para disfrutar. Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y aunque la probabilidad de chubascos es baja, hay margen para que se presenten. La sensación térmica alcanzará su pico en 19 grados, haciendo que el día se sienta más cálido de lo que realmente es. Así que, si planeas salir, no olvides llevar una chaqueta ligera y estar atento a los caprichos del tiempo.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 10 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente en la tarde-noche.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un leve ascenso en la temperatura que alcanzará los 19 grados, pero la humedad, que puede llegar al 90%, hará que la sensación térmica sea más baja. Con ráfagas de viento que superan los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y un abrigo ligero para enfrentar las sorpresas que el tiempo pueda deparar.

Cielo nublado y ambiente fresco en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 12 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 90%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. La probabilidad de lluvia es baja, por lo que no se espera precipitación en las primeras horas del día.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y las temperaturas ascenderán hasta los 19 grados, ofreciendo una jornada agradable. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de lluvia, alcanzando un 20% hacia la noche. El viento soplará del sur a una velocidad moderada de 10 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 25 km/h. Con la salida del sol a las 06:46 y su puesta a las 19:08, disfrutaremos de más de 12 horas de luz.

Cielo nuboso y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 22 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, mientras que por la tarde se mantendrá similar, con una leve brisa que podría hacer sentir un poco más fresco el ambiente. Las probabilidades de lluvia son mínimas, lo que permite disfrutar de un día sin grandes sorpresas.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. La tranquilidad del día invita a realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente agradable que se respira en la ciudad.