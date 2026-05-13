Cielo nuboso en buena parte de la provincia hoy 13 de mayo de 2026, con chubascos y tormentas previstos en el tercio oriental por la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, mientras que el viento será flojo, variando en dirección. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de mayo

Barcelona: cielo nublado y riesgo de lluvias

El cielo en Barcelona se despereza lentamente, cubierto por un manto gris que sugiere el inminente arribo de la lluvia. A lo largo de la jornada, hay un alto riesgo de chubascos, especialmente durante la mañana. Las temperaturas, que oscilan entre los 15 y los 21 grados, se sentirán más frescas, sobre todo con una sensación térmica que podría bajar a 16 grados. La humedad, en niveles elevados, hará que el ambiente se sienta algo pesado a medida que avanzamos hacia el mediodía.

Ya por la tarde, la lluvia dará un respiro, aunque no se descartan algunas gotas dispersas en la noche. Con el viento soplando del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, la tarde promete ser un poco más cálida, alcanzando hasta los 22 grados. A medida que el sol se despide a las 21:01, la jornada cerrará con un aire fresco y ligero, dejando atrás los nubarrones de la mañana.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris y posibilidad de lluvia

La jornada comienza en L’ Hospitalet de Llobregat con un cielo gris que presagia inestabilidad, mientras el aire fresco se siente al rostro. Al amanecer, las nubes amenazan con soltar intensas lluvias y el viento del sureste sopla suavemente, marcando el tono del día.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvias alcanzará el 80%, dejando solo un respiro en la tarde, donde la posibilidad disminuirá a un 20%. Con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 22 grados, la sensación térmica también será notablemente fresca. Las ráfagas de viento alcanzarán los 35 km/h, así que mejor llevar paraguas si se planea salir.

Cielo nublado con probabilidad de lluvia en Badalona

Este jueves amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, lo que invita a disfrutar del día, aunque debemos estar atentos a la posibilidad de lluvia. Con un 90% de probabilidad de precipitaciones en la madrugada hasta mediodía, se recomienda llevar paraguas si planeas salir temprano. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 21°C y la sensación térmica será fresca, especialmente por la mañana.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, con un 60% de probabilidad de lluvia y las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 18°C. El viento soplará del sureste a 15 km/h y aunque no se esperan rachas fuertes, el ambiente será bastante húmedo, lo que podría hacer que te sientas algo pesado. Con aproximadamente 14 horas de luz, aprovecha las primeras horas del día antes de que la lluvia haga su aparición.

Nubes y probables lluvias por la tarde en Sabadell

El tiempo se presentará mayormente nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 21 grados. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia será notable, especialmente en la tarde y noche, aunque no se esperan grandes acumulaciones. El viento soplará de forma leve, lo que contribuirá a un ambiente templado y cómodo.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o hacer alguna actividad al aire libre, siempre que lleves a mano un paraguas por si acaso. La tarde promete ser amena, perfecta para relajarse y disfrutar de la atmósfera.