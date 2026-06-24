Cielo poco nuboso o despejado en buena parte de la provincia, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el litoral y nubes de evolución en el Prepirineo por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos dispersos y tormenta. Las temperaturas permanecerán elevadas y el viento será flojo, variando hacia el sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de junio

Barcelona: cielo despejado y calor intenso

El día en Barcelona se presenta radiante, con el cielo luciendo un azul despejado que parece estirarse a lo largo de la jornada. Sin embargo, la brisa que sopla desde el sureste, aunque suave con sus 10 km/h, puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa, alcanzando hasta los 32 grados. La humedad, aunque no excesiva, puede dar un aire ligeramente pesado entre las horas más cálidas, especialmente a medida que la tarde avanza.

A medida que el sol despierte en un brillante 6:19 y se despidan sus rayos alrededor de las 21:28, los termómetros se moverán entre suaves 24 grados por la mañana y cálidos 31 durante la tarde. No hay señales de lluvia en este cuadro soleado, lo que promete un día ideal para disfrutar al aire libre. Por la noche, la temperatura descenderá a unos agradables 26 grados, manteniendo el ambiente cómodo y perfecto para pasear bajo un cielo estrellado.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y viento con riesgo de lluvia

Las nubes grises se acumulan en el horizonte, presagiando un día de cambios en L’ Hospitalet de Llobregat. Con un sol que apenas asoma, la mañana se presenta fresca, con temperaturas alrededor de 24°C y un leve susurro de viento que invita a abrigarse. A medida que avanzan las horas, el viento se intensifica, superando los 30 km/h y se anticipa una sensación térmica que podría hacer que se sienta como 33°C.

El contraste es notable entre la serenidad de la mañana y la inestabilidad que se prevé para la tarde, cuando el termómetro podría alcanzar los 33°C. La humedad también se siente, con un pico del 75% y hay un riesgo de lluvias que podría hacer que el día se torne más ventoso y fresco. Mejor no olvides el paraguas si planeas salir.

Día soleado y caluroso para disfrutar en Badalona

La jornada se presenta radiante para Badalona, con un amanecer claro y una temperatura mínima que ronda los 23 grados, lo que promete un día agradable. A medida que avance la mañana, el sol hará su trabajo, altos niveles de humedad que alcanzarán el 85% podrían hacer que el ambiente se sienta un poco pesado, pero sin temor a lluvias, ya que apenas hay un 0% de probabilidad. El viento soplará del sureste a unos 10 km/h, aportando una brisa suave.

Por la tarde, se espera que el termómetro suba hasta los 33 grados, destacando una jornada calurosa. El cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de la luz solar hasta que se ponga a las 21:28. Con este panorama, es un día ideal para salir y disfrutar de la ciudad, aunque hay que estar atento a las ráfagas de viento que podrán alcanzar los 9 km/h.

Ambiente soleado y agradable sin lluvia en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados. Las condiciones serán mayoritariamente soleadas, aunque podríamos notar algunas nubes suaves a lo largo del día. El viento será ligero, con rafagas moderadas, pero sin posibilidades de lluvia, lo que asegura una jornada apacible.

Es un día ideal para pasear por los parques locales o disfrutar de una merienda al aire libre. La atmósfera es propicia para realizar actividades cotidianas sin contratiempos, así que no dudes en aprovechar la tranquilidad que ofrece el tiempo.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET