Hoy, 22 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso o despejado, aunque en el nordeste se espera un aumento de nubosidad con posibles precipitaciones débiles por la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán estables y el viento será flojo, moderándose en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de marzo

Barcelona: nubes amenazantes y posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la jornada de hoy se presenta con un manto gris que promete sorpresas. A primera hora, la temperatura ronda los 8 grados y aunque el sol asoma tímidamente, la probabilidad de lluvia se intensifica a medida que avanza el día. Con un viento suave del sur soplando a 15 km/h, el ambiente se siente algo cargado, especialmente con una humedad que alcanza el 85%.

Ya por la tarde, el termómetro subirá hasta los 17 grados, pero no se confíen: las nubes se agrupan y la posibilidad de chubascos se vuelve casi inminente. La sensación térmica podría ser más cálida, alcanzando los 17 grados, pero el cielo gris y la inminente lluvia le restarán un poco de calidez a la tarde. Con el sol ocultándose a las 19:05, es un buen momento para prepararse y disfrutar de lo que queda del día antes de que la lluvia haga su aparición.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias inminentes

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el viento del sur sopla suavemente, aunque pronto se intensificará, trayendo consigo la posibilidad de lluvias.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más agitado. La probabilidad de lluvia alcanzará un 90% por la tarde-noche y el viento podría superar los 20 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 40 km/h. La sensación térmica se mantendrá baja, con mínimas de 4 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Cielo nublado y lluvia por la tarde en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado y temperaturas frescas que rondan los 6 grados. A medida que avanza la mañana, la temperatura irá subiendo ligeramente, alcanzando los 16 grados, pero la sensación térmica se mantendrá más baja, alrededor de 4 grados. Sin embargo, la tranquilidad matutina se verá interrumpida por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y el cielo se cubrirá de nubes. El viento soplará del sur a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado debido a la alta humedad, que alcanzará el 80%.

Con la puesta del sol a las 19:04, Badalona disfrutará de unas 12 horas de luz, pero la tarde-noche se presentará lluviosa y fresca, con temperaturas que no superarán los 14 grados. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender a los 13 grados. Así que, si tienes planes al aire libre, mejor prepárate para un cambio de tiempo significativo.

Cielo variable y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará entre nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 19 grados y aunque se prevé un aumento de la probabilidad de lluvia por la tarde-noche, la mañana se mantendrá tranquila, con un leve viento del sur.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será propicio para salir y aprovechar el tiempo. La sensación térmica será agradable, lo que invita a disfrutar de la ciudad sin preocupaciones.