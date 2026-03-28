Hoy, 28 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se presentará poco nuboso por la mañana, pero se tornará nuboso por la tarde. Las temperaturas experimentarán cambios ligeros, con heladas débiles en puntos aislados del interior y un viento flojo de dirección variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 28 de marzo

Barcelona: cielo gris y chubascos al caer la tarde

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, con una ligera bruma que invita a disfrutar de un café al aire libre. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se incrementa, especialmente en la tarde-noche, cuando las nubes se agrupan y el viento sopla suavemente desde el oeste a unos 5 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados, aunque la sensación térmica podría alcanzar los 17, haciendo que el ambiente se sienta un poco más cálido.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más gris y cargado, con una humedad que podría hacer que el aire se sienta pesado. La luz del día nos acompañará hasta las 19:11, pero no olvidemos llevar un paraguas, ya que es probable que la lluvia nos sorprenda. A medida que caiga la noche, las temperaturas descenderán y aunque la mínima será de 9 grados, la sensación térmica podría bajar hasta los 6, recordándonos que el otoño ya está aquí.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y probabilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 8 grados y un cielo parcialmente cubierto, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 15 km/h. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se incrementa, alcanzando un 75% en la tarde-noche, cuando las temperaturas subirán hasta los 18 grados.

La transición entre la mañana y la tarde será notable, con un aumento en la humedad que podría resultar agobiante, alcanzando hasta el 90%. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h, lo que añade un toque de intensidad a la jornada. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados.

Ambiente nublado con posibilidad de lluvia en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente nublado y temperaturas frescas que rondan los 8 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 6 grados, lo que hará que el ambiente se sienta un poco más frío. La probabilidad de lluvia es nula hasta el mediodía, pero a partir de la tarde, las posibilidades aumentan considerablemente, alcanzando un 75%. El viento soplará de forma suave, con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, lo que sumado a la alta humedad del 85% hará que el ambiente se sienta pesado.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado y las temperaturas máximas alcanzarán los 17 grados. La jornada se presentará variable, con un ambiente húmedo que podría traer algunas lluvias en la noche. Con la salida del sol a las 06:41 y su puesta a las 19:11, disfrutaremos de casi 13 horas de luz, aunque será recomendable llevar un paraguas si planeas salir más tarde.

Cielo algo nublado y ambiente tranquilo en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 19 grados. Durante la mañana, el cielo estará algo nuboso, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento de nubes. Aunque hay una probabilidad de lluvia en la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un día sin grandes sobresaltos.

Es un momento ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar el tiempo al aire libre puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la jornada.