Cielo poco nuboso en toda la provincia, con intervalos de nubosidad de evolución diurna en el litoral y prelitoral por la tarde. Se esperan brumas y bancos de niebla en la depresión central por la mañana. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un leve ascenso. El viento será flojo y variable, con tendencia a soplar del sur en el litoral y prelitoral por la tarde, pudiendo intensificarse ocasionalmente en el litoral sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 24 de marzo

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, con un manto de nubes que se disipa a medida que avanza el día. Las temperaturas rondan los 11 grados al amanecer, pero se espera que alcancen los 18 por la tarde, ofreciendo un respiro cálido. La brisa suave, con ráfagas que pueden alcanzar los 35 km/h, añade un toque fresco al ambiente, aunque no se prevén lluvias que puedan interrumpir la jornada.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado, iluminando la ciudad durante más de 12 horas. La humedad, que puede sentirse algo cargada, alcanzará su punto máximo, pero el riesgo de precipitaciones es prácticamente nulo. Con una sensación térmica que podría llegar a los 18 grados, será un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre antes de que el sol se esconda tras el horizonte a las 19:07.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y posibilidad de lluvia

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el sur a 20 km/h, creando una sensación térmica que puede descender hasta los 7 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 80%, lo que sugiere que las gotas podrían hacer su aparición en cualquier momento.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que alcanzarán los 19 grados, pero la humedad, que puede llegar hasta el 80%, hará que el ambiente se sienta más pesado. Las ráfagas de viento podrían superar los 35 km/h, lo que añade un toque de agitación al panorama. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede ser caprichoso y cambiar en un instante.

Cielo despejado y viento moderado en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 06:48. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 9°C y una sensación térmica que podría descender hasta los 7°C. A medida que avance la mañana, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 18°C, aunque la humedad relativa, que puede llegar hasta el 75%, hará que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y el viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, así que es recomendable tener precaución. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo al aire libre. La puesta del sol será a las 19:07, brindando un total de más de 12 horas de luz.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 20 grados. Aunque hay una leve posibilidad de lluvia, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la temperatura será templada y el ambiente tranquilo. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o simplemente relajarse en un parque puede ser una excelente manera de pasar la jornada.