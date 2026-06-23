Hoy, 22 de junio de 2026, en toda la provincia de Barcelona disfrutaremos de un cielo mayormente despejado por la mañana, aunque en el tercio norte las nubes traerán chubascos dispersos y tormentas por la tarde. Las temperaturas seguirán elevadas y el viento será suave. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 22 de junio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El día se despierta en Barcelona con un cielo despejado y un aire fresco que invita a salir a disfrutar del entorno. Sin posibilidad de lluvias, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 34 grados, aunque la sensación térmica puede ser un poco más intensa, llegando hasta los 35, gracias a la humedad que, aunque no alcanza niveles extremos, se siente notable. Además, el viento soplará del sur a una velocidad moderada de 20 km/h, trayendo consigo un toque de frescura que endulzará las horas de luz, desde las 06:18 hasta las 21:28.

Ya por la tarde, el azul del cielo permanecerá inalterado, aportando un tono vibrante a la jornada. Con temperaturas que se mantendrán cálidas y sin rastro de precipitaciones, será un momento ideal para disfrutar al aire libre. La brisa suave que se sentirá contrastará con el calor del día, creando un ambiente perfecto para una velada en la terraza o un paseo por las ramblas. Así, el tiempo en Barcelona hoy se presenta como un regalo que combina luz, calor y esa agradable sensación de frescura al atardecer.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y chance de lluvias

El aire fresco y cortante que se siente al despertar en L’ Hospitalet de Llobregat anticipa un día de inestabilidad, donde el viento se alza y las nubes amenazan con desatar su contenido. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantiene despejado, con temperaturas que comienzan en 24°C, pero la calma es solo un preámbulo a lo que vendrá más tarde.

La tarde traerá un contraste notable, con un descenso térmico que puede llegar a los 26°C y un aumento en la velocidad del viento, alcanzando rachas de hasta 40 km/h. La sensación térmica puede ser más intensa con un 75% de humedad, lo que podría resultar incómodo. Es recomendable salir bien abrigados y no olvidar el paraguas, ya que podrían surgir lluvias sorpresivas.

Aprovecha el sol y la frescura en Badalona

Arrancamos el día con un amanecer soleado en Badalona, donde el cielo se presenta completamente despejado. Con una temperatura que marca los 24 grados y la sensación térmica alcanzando los 35, la jornada se prevé calurosa y agradable. Las rachas de viento, de hasta 40 km/h, aportarán frescura, aunque hay que estar alertas ante el viento fuerte.

Durante la tarde, el termómetro alcanzará su máximo de 35 grados, manteniendo el cielo despejado y una humedad que, aunque no será excesiva, se sentirá cómoda. Con una buena cantidad de horas de luz, hasta las 21:28, será un día ideal para disfrutar al aire libre. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, por lo que se recomienda aprovechar el buen tiempo y las altas temperaturas.

Cielo despejado y brisa suave en Sabadell

El tiempo se presenta estable y templado, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 39 grados y se espera una brisa suave del sur que podría aportar algo de frescura, sin complicaciones importantes.

Aprovechar esta jornada es una excelente idea; el ambiente es perfecto para pasear por los parques o disfrutar de una agradable comida al aire libre. Con una temperatura agradable y poco viento, es un buen momento para disfrutar de las actividades cotidianas sin contratiempos.

Principales avisos para hoy en Barcelona según la AEMET