Hoy, el cielo se presenta despejado en toda la provincia, con un notable descenso de las temperaturas mínimas. Mientras que en el interior las máximas experimentarán un ligero ascenso, en el litoral se prevé un descenso leve. El viento soplará suave del norte en las primeras horas, girando hacia el sureste en el litoral y prelitoral y a oeste en el interior durante la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 29 de agosto

Barcelona: cielos despejados y brisa suave

El cielo se presenta despejado y luminoso en Barcelona, como si se desperezara lentamente bajo la suave caricia del sol, que hará su entrada triunfal a las 7:14. Con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 31 grados a lo largo del día, la jornada promete ser cálida y agradable. la brisa ligera soplará del sureste, aunque no habrá que subestimar sus ráfagas, que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es conveniente asegurar bien los sombreros.

Ya por la tarde, el termómetro marcará un cómodo 30 grados, haciendo que la sensación térmica pueda acercarse aún más a los 31, sobre todo con una humedad que, si bien no es extrema, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. De cara a la noche, el cielo seguirá despejado permitiendo disfrutar de la puesta de sol a las 20:29, con la promesa de un cierre de día tranquilo y sereno. Con todo, no se espera lluvia y el disfrute al aire libre está casi garantizado.

L’ Hospitalet de Llobregat: aire fresco y chubascos a la vista

Las primeras horas traen consigo un aire fresco que anticipa un ritmo inusual en L’ Hospitalet de Llobregat. Las nubes se arremolinan en el horizonte, mientras los árboles se mecen como si presintieran la inestabilidad que se avecina. La mañana comienza con temperaturas suaves de 22°C y una humedad relativa que ronda el 30%, pero a medida que avanza el día, el panorama cambiará drásticamente.

Por la tarde, el viento comenzará a hacerse notar, soplando a velocidades de hasta 30 km/h y las temperaturas alcanzarán un máximo de 31°C, sintiéndose incluso más calurosas. La sensación térmica podría bajar, especialmente con las rachas que podrían rozar los 65 km/h. Es un día que invita a llevar paraguas, ya que no se descartan chubascos que podrían dejar a más de uno empapado.

Parcialmente nublado y caluroso en Badalona

Este día amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz, que comenzarán a las 07:14. Las temperaturas oscilarán entre 21 y 30 grados, ofreciendo un ambiente caluroso pero soportable. La humedad, aunque notable, se mantendrá en niveles razonables, lo que permitirá una sensación térmica confortable. A medida que avance la jornada, se prevé que el viento sople del sureste a una velocidad media de 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que será recomendable tener precaución.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado, pero sin riesgo de lluvia, lo que invitará a disfrutar del aire libre hasta la puesta del sol a las 20:28. Las temperaturas máximas alcanzarán los 31 grados, lo que hará de esta una jornada calurosa. La combinación de calor y viento puede provocar una sensación térmica superior a la indicada. En resumen, será un día agradable para aprovechar, con condiciones favorables para salir y disfrutar de la ciudad.

Cielo nublado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta como un jornada templada, con cielo moderadamente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados. Aunque no se esperan lluvias, podría haber momentos de vientos suaves, perfectos para disfrutar del día al aire libre sin preocupaciones.

Un ambiente tranquilo invita a salir a pasear o a realizar actividades diarias, ideal para disfrutar de momentos agradables con amigos o familiares. Aprovecha esta jornada para conectarte con el entorno y disfrutar de lo que te rodea.