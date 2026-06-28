Detenido en Soria Domenico Paviglianiti, uno de los capos de la mafia calabresa

La Policía Nacional ha detenido en Soria a Domenico Paviglianiti, de 65 años, uno de los máximos jefes de la Ndrangheta y uno de los capos más buscados de la mafia italiana y calabresa. Su detención se produce en el marco de una operación internacional coordinada por la Interpol contra las mafias italianas.

El capo de la mafia se ocultaba en Soria desde hace tiempo. Finalmente, fue detenido este viernes. El operativo de seguimiento llevaba en marcha varios meses. Pesaba contra él una Orden Europea de Detención y Entrega, entre otros, por tráfico de drogas, contra las personas y blanqueo de capitales.

Según fuentes policiales, Domenico Paviglianiti es «un objetivo de alto valor, buscado por la justicia italiana como líder de la Ndrangheta, considerada actualmente una de las mafias más poderosas y peligrosas de la actualidad». Asimismo, y tras su detención, se enfrenta a 19 años de prisión.

«Agentes de Policía Nacional han detenido en Soria a D.P., presunto líder de uno de los clanes de la Ndrangheta, en virtud de una OEDE por delitos contra las personas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Se enfrenta a 19 años de prisión. «Ha colaborado la Guardia di Finanza de Reggio Calabria», ha informado la Policía Nacional.

Domenico Paviglianiti se había convertido en uno de los principales y más peligrosos prófugos de la justicia italiana. Su detención se produce gracias a la colaboración con la Guardia di Finanza de Reggio Calabria. Se le considera uno de los máximos jefes de la Ndrangheta.

Paviglianiti vivía escondido en Soria, con discreción para no llamar la atención. Sin embargo, gracias a pinchazos telefónicos, fue descubierto y detenido. Su detención se ha desarrollado, según El Diario de Valladolid, bajo el paraguas del proyecto I-CAN, una iniciativa de Interpol en la que participan de manera directa 24 países.

Es la segunda vez que es capturado, tras haber sido localizado en 2021 en Madrid, si bien tras esa detención no entró en prisión. El capo llevaba en búsqueda desde 2019 después de quedar en libertad por un error en el cómputo de la pena.